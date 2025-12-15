La peine de 2 ans confirmée pour Steve Amoussou

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a maintenu la peine de 2 ans contre Steve Amoussou et requalifié les faits. C’est le verdict rendu ce 15 décembre 2025, après appel de la décision du tribunal.

La chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme rend son verdict dans l’affaire Steve Amoussou. Ce dernier avait été condamné à 2 ans de prison ferme et 2 millions FCFA d’amende pour injure avec motivation politique, initiation et diffusion de fausses nouvelles.

En appel, le juge a maintenu la peine de 2 ans et requalifié les faits. Il est désormais condamné pour les faits de « harcèlement par le biais d’une communication électronique, publication de fausses nouvelles et incitation à la rébellion ».

Arrêté au Togo en août 2024, Steve Amoussou est soupçonné d’être à l’origine des chroniques diffusées sous le pseudonyme « Frère Hounvi ». L’intéressé a réfuté toute implication dans ces publications.

