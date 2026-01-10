L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Consultations du Tofâ aux Vodun Days 2026, année de prospérité au Bénin

Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. La consultation annuelle du Fâ (…)

Bénin La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030

Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur Brut (PIB) . Le gouvernement ambitionne de porter cette part à 13,4 % à l’horizon 2030.‎L’objectif (…)

Élections législatives et communales 2026 Ce qu’il faut savoir sur les restrictions le jour du vote

À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une série (…)

Vodun Days 2026 Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah

Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence l’édition 2026 des Vodun Days, ce jeudi 08 janvier, à Ouidah. Le Chef de l’État s’est rendu à la (…)

Art, culture et spiritualité au Bénin La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days

‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), déploie un important dispositif de nettoyage au Vodun Days, édition 2026.‎ ‎La salubrité des (…)

Drame à Ouidah Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété

Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, localité de la commune de Ouidah. Le corps sans vie et calciné d’une femme a été retrouvé à (…)

