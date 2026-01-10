samedi, 10 janvier 2026 -

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Consultations du Tofâ aux Vodun Days

2026, année de prospérité au Bénin


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. La consultation annuelle du Fâ (…)  
Bénin

La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur Brut (PIB) . Le gouvernement ambitionne de porter cette part à 13,4 % à l’horizon 2030.‎L’objectif (…)  
Élections législatives et communales 2026

Ce qu’il faut savoir sur les restrictions le jour du vote


10 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une série (…)  
Vodun Days 2026

Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence l’édition 2026 des Vodun Days, ce jeudi 08 janvier, à Ouidah. Le Chef de l’État s’est rendu à la (…)  
Art, culture et spiritualité au Bénin

La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days


9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), déploie un important dispositif de nettoyage au Vodun Days, édition 2026.‎ ‎La salubrité des (…)  
Drame à Ouidah

Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, localité de la commune de Ouidah. Le corps sans vie et calciné d’une femme a été retrouvé à (…)  
Élections législatives et communales 2026

La CENA déploie matériel électoral sur le terrain


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a entamé, ce (…)  
Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux (…)


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers (…)
Une représentation féminine encore marginale hors quota légal


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière (…)
Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
Baisse de pouvoir d’achat des populations, les évêques s’en préoccupent


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
Votez FCBE, le choix de la responsabilité


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames, Messieurs Chers compatriotes, Militants et Militantes FCBE (…)
Les évêques exhortent les acteurs politiques à préserver la paix et l’unité


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
Le BR prône la valorisation des acquis culturels et touristiques au (…)


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Ces dernières années, le Bénin a engagé une transformation profonde (…)
Message de la FCBE


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La valorisation du patrimoine local via la politique domaniale consiste (…)
VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL : POLITIQUE DOMANIALE


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations Depuis bientôt 10 ans, (…)
Des détenus poursuivis pour trafic de drogue en prison


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des détenus de la maison d’arrêt d’Abomey sont poursuivis pour (…)
La forêt sacrée de Ouidah rythmée par Atchina, Gambada et Kokou


8 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, les tambours ont résonné dans (…)
La star nigériane Davido à Cotonou


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ icône mondiale de l’afrobeats Davido est arrivé à Cotonou ce jeudi 8 (…)
Un concert géant à Ouidah avec des artistes béninois et internationaux


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un concert géant se tiendra ce jeudi 08 janvier 2026 sur la plage de (…)
Le ministre d’Etat Wadagni aux Vodun Days


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni s’est rendu (…)
CAN 2025 : pariez sur les quarts de finale du tournoi !


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international et sponsor (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Quand la dépendance économique redessine les marges de souveraineté


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme une alternative aux partenariats occidentaux, la (…)
En images, la descente de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, (…)
Comment Pékin est passée de partenaire solidaire à puissance sécuritaire.


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. Longtemps présentée comme un partenaire alternatif, porteur d’un (…)
Démarrage des festivités Vodun Days à Ouidah


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days démarre officiellement ce jeudi 8 (…)
Ange Gnacadja révèle son parcours exceptionnel sur RFI


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le célèbre photographe sportif béninois Ange Gnacadja a été l’invité de (…)
Meiway au Bénin pour Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’artiste Meiway est arrivé à Cotonou ce mercredi 8 janvier 2026, dans (…)
Les Béninois soumis aux cautions de visa USA


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
``Le Bénin figure désormais sur la liste des pays dont les (…)
Message de la FCBE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’actualité dans le secteur de la sécurité oblige les futurs élus du (…)
Message de UP-R


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations. L’ UP le Renouveau, a (…)
Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers Compatriotes, Le 11 janvier 2026, vous (…)
MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES SUR LA THÉMATIQUE SÉCURITÉ ET DÉFENSE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Mes chers compatriotes, Face à la montée des (…)
Le Bloc Républicain fait de la sécurité un pilier de son engagement (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte régional marqué par la montée du terrorisme, la (…)
