La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Consultations du Tofâ aux Vodun Days
10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. La consultation annuelle du Fâ (…)
Bénin
10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur Brut (PIB) . Le gouvernement ambitionne de porter cette part à 13,4 % à l’horizon 2030.L’objectif (…)
Élections législatives et communales 2026
10 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une série (…)
Vodun Days 2026
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence l’édition 2026 des Vodun Days, ce jeudi 08 janvier, à Ouidah.
Le Chef de l’État s’est rendu à la (…)
Art, culture et spiritualité au Bénin
9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), déploie un important dispositif de nettoyage au Vodun Days, édition 2026.
La salubrité des (…)
Drame à Ouidah
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, localité de la commune de Ouidah. Le corps sans vie et calciné d’une femme a été retrouvé à (…)
Élections législatives et communales 2026
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a entamé, ce (…)
9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers (…)
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière (…)
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames, Messieurs Chers compatriotes, Militants et Militantes FCBE (…)
9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Ces dernières années, le Bénin a engagé une transformation profonde (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La valorisation du patrimoine local via la politique domaniale consiste (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois
Chères populations
Depuis bientôt 10 ans, (…)
8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Des détenus de la maison d’arrêt d’Abomey sont poursuivis pour (…)
