La mouvance opte pour la jeunesse et la compétence

Romuald Wadagni investi candidat de la mouvance à la présidentielle 2026. La proposition faite par les partis de la mouvance a été validée par le Président de la République ce 31 août 2025.

Le chef de l’Etat et sa majorité ont porté leur choix sur Romuald Wadagni, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances.

À travers cette désignation, Patrice Talon a souhaité mettre la jeunesse et la compétence au service de la nation.

Au delà de la sauvegarde et la continuité des acquis économiques et politique engagés par le gouvernement de la Rupture depuis avril 2016 , le candidat Romuald Wadagni apparaît comme l’homme du consensus entre les partis de la mouvance présidentielle. En dix ans de gouvernement, il a été un acteur majeur dans la mise en œuvre rigoureuse du Programme d’actions du gouvernement de Patrice Talon de 2016 à ce jour.

C’est dire qu’en avril 2026, si le peuple béninois valide le choix du ministre Romuald Wadagni alors, ce serait une première au Bénin à l’ère du Renouveau démocratique où un candidat investi par un parti politique sera porté à la magistrature suprême de notre pays.

Judicaël ZOHOUN

31 août 2025 par ,