La mosquée centrale de Cadjèhoun interdite d’accès

Les fidèles musulmans n’ont pu accéder à la mosquée centrale de Cadjèhoun vendredi 27 octobre 2023. L’Union islamique du Bénin (UIB) a procédé à la fermeture provisoire de la maison de Dieu en raison du bras de fer entre l’imam et le comité de gestion.

L’Union islamique du Bénin prend une décision importante dans la crise que connait la mosquée centrale de Cadjèhoun depuis plusieurs mois. Vendredi 27 octobre dernier, les fidèles musulmans venus pour la prière de ‘’Djima’’ habituelle n’ont pu accéder à leur lieu de prière. La mosquée a été fortement militarisée et interdite d’accès.

Une situation qui aurait poussé les différentes parties à fumer le calumet de la paix. Malgré la cohésion retrouvée, l’imam d’après nos sources, s’opposerait à toute décision relative à la libération des caisses de la mosquée. Il aurait même tenu des propos acerbes à l’endroit des membres du comité de gestion. Nos sources renseignent qu’il nourrit l’ambition d’investir son fils aîné au poste de imam adjoint. Ce à quoi le comité de gestion s’est opposé. L’UIB dans le souci d’éviter tout trouble à l’ordre public, a procédé à la fermeture momentanée de la mosquée.

Le conflit entre l’imam et le comité de gestion de la mosquée centrale de Cadjèhoun s’expliquerait également par les travaux de construction entamés depuis environ 20 ans, et qui ne sont pas encore achevés. Et ce, pour mauvaise gestion, accuse-t-on.

30 octobre 2023 par ,