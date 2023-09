La monnaie ouest-africaine Eco d’ici 2027 reste d’actualité

L’objectif d’introduire une monnaie unique par les États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) d’ici 2027 reste en vigueur, mais des étapes supplémentaires et un certain nombre de processus doivent être accélérés pour y parvenir. C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) Momodou Bamba Saho, des réunions statutaires mi-annuelles de l’instance à Accra, au Ghana.

"Nous avons fait des progrès dans la préparation du lancement de la monnaie unique", a déclaré M. Saho, selon l’agence de presse Xinhua. "Toutefois, un certain nombre de dispositions doivent être clarifiées et davantage de réformes doivent être entreprises pour s’assurer que tous les États remplissent les critères macroéconomiques nécessaires. Ensemble, nous pouvons relever les défis et jeter les bases d’une Cédéao prospère", a-t-il indiqué.

M. Sako a souligné que les principaux efforts devraient être déployés pour la convergence des indicateurs financiers et économiques des pays de la zone monétaire ouest-africaine. Ainsi, selon lui, il est nécessaire d’atteindre un taux d’inflation uniforme pour tous les États et le même ratio du déficit budgétaire de l’État par rapport au PIB.

En décembre 2019, les dirigeants de la Cédéao ont décidé de remplacer le franc CFA ouest-africain par une monnaie unique appelée Eco. À l’été 2020, l’organisation sous-régionale a adopté une feuille de route pour lancer Eco d’ici 2027. Ce faisant, les dirigeants ont chargé les services financiers et les BCEAO de créer les conditions nécessaires à son lancement.

