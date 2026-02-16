lundi, 16 février 2026 -

4e édition du FInAB

La mode en vitrine à travers un FInAB Fashion Week




La mode, l’une des expressions artistiques au cœur de la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), marque un tournant décisif avec le FInAB Fashion Week, le programme officiel dédié. Prévu pour la période du 18 au 22 février 2026, l’évènement mobilise aussi bien les créateurs que les passionnés de mode, les professionnels et les médias autour d’activités stratégiques mêlant expression artistique, réflexion culturelle et innovation.

Le FInAB Fashion Week, programme officiel de mode à la 4e édition du FInAB démarre le mercredi 18 février prochain avec un Fashion Chill à Chill n’Grill. Cette activité ouvre la semaine dans une ambiance ‘’lifestyle et conviviale’’ autour du thème « Oser être soi : laisse ton style parler ». C’est un moment exceptionnel consacré à la création et qui favorise l’expression personnelle, les échanges entre passionnés ainsi que la valorisation du style comme outil d’affirmation et de confiance.
Après le Fashion Chill, suivra la Masterclass Mode prévue pour le jeudi 19 février à l’hôtel Casa Cielo. Placée sous le thème « Créativité augmentée : l’intelligence artificielle comme muse des designers », cette Masterclass permettra aux créateurs de mode d’explorer la manière dont l’IA peut devenir un outil stratégique pour stimuler l’innovation, accélérer les processus créatifs et renforcer la compétitivité des créateurs.
L’autre temps fort de ce FInAB Fashion Week, est la conférence de Mode qui aura lieu le samedi 21 février à l’Institut Français de Cotonou. Placé sous le thème : « Mode & identité : quand les styles racontent nos cultures », ce creuset d’échanges inspirants et constructifs mettra en lumière le rôle de la mode comme « vecteur d’identité, de transmission culturelle et de narration sociale ».
Point culminant du FInAB Fashion Week, le Grand Défilé de Mode rassemble au Family Beach, les créateurs sélectionnés qui présenteront leurs collections devant le public, les professionnels et les médias. Cette activité phare du FInAB Fashion Week se positionne comme « la vitrine officielle de la créativité et du dynamisme de la mode contemporaine ».
Lors de la conférence inaugurale de lancement de cette édition du FInAB, Félicien CASTERMAN, au nom des stylistes et créateurs de mode avait assuré que les acteurs de la mode n’auront pas d’autre choix que de montrer « le meilleur d’eux-mêmes ». Pour lui, la mode relève d’un vaste domaine qui regroupe les mannequins, les agences d’association de mannequinats, les promoteurs et photographes.

16 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




