« Anthologie d’histoires africaines Le Peuple. La Terre. Le Patrimoine » à la Fashion Week de Londres 2026

La mode africaine racontée par trois créateurs africains




Cette présentation immersive réunit trois créateurs africains : Twin by Tare, Tayameaca et Jermaine Bleu, chacun offrant un récit distinct et personnel à travers la mode.

Plutôt que de présenter l’Afrique comme un récit unique, ce projet célèbre sa complexité, sa spécificité et son individualité à travers trois piliers : le Peuple, la Terre et le Patrimoine.

Le Peuple - ASIN KAI MI (Twin by Tare, « Dans mon sang »)

Cette collection revisite les mariages traditionnels Ijaw, explorant le rôle du vêtement dans la célébration de la famille, de l’union et de la continuité culturelle. Inspirée par de vieilles photographies de famille, la collection réinvente les vêtements de cérémonie portés lors des rites de mariage Ijaw. Le George Wrapper, un tissu transmis de génération en génération, est au cœur de l’œuvre, ancrant des silhouettes contemporaines, une construction en superposition, des perles brodées à la main et une confection raffinée dans la continuité culturelle plutôt que dans la nostalgie.

La Terre - SAFARI (Tayameaca, « Archives Vivantes »)

Enracinée dans l’expérience vécue et les souvenirs des paysages zimbabwéens, Safari considère la terre comme à la fois source d’enseignement et de mémoire. Les tons terreux, les silhouettes fluides et les textures tactiles traduisent la terre, le ciel et l’eau en vêtements qui épousent les mouvements du corps, soulignant comment le paysage façonne la perception, le mouvement et l’identité.

L’Héritage - TWA ME FOTO (Jermaine Bleu, « Prends une Photo de Moi »)

Inspiré par les souvenirs de sa mère disparue, Twa Me Foto se concentre sur l’héritage familial et la signification culturelle du vêtement traditionnel ghanéen. Jermaine Bleu réinterprète le kente à travers des silhouettes contemporaines tout en préservant sa signification cérémonielle. Les techniques artisanales rendent hommage au soin traditionnellement apporté aux vêtements de cérémonie, mettant en lumière le patrimoine, la mémoire et la visibilité.La présentation intègre des éléments de défilé et de film, offrant une expérience narrative riche et nuancée qui met en avant le parcours personnel de chaque créateur.

À propos d’Unity in Design Global Network (UDGN)

Fondé par la créatrice de mode et membre du British Fashion Council, Tare Isaac, Unity in Design Global Network (UDGN) est une plateforme internationale dédiée à la promotion des créateurs africains et issus de minorités sous-représentées en leur offrant mentorat, visibilité et accès à des opportunités internationales. Forte de son propre parcours de création d’une marque de mode en tant qu’immigrée noire au Royaume-Uni, Tare a lancé UDGN afin de créer un écosystème qui soutient l’excellence créative, l’expression culturelle et la réussite à long terme. UDGN défend la diversité et l’authenticité culturelle, offrant aux créateurs des outils pour développer leurs marques avec confiance et au sein d’une communauté.

Kevin LOGNONÉ

27 février 2026




