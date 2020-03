La mise en quarantaine des passagers se poursuit au Bénin

Les ministres Benjamin Hounkpatin de la santé, Jean-Michel Abimbola du tourisme, de la culture et des arts et Romuald Wadagni de l’économie et des finances ont tenu une séance d’échanges avec les responsables de complexes hôteliers réquisitionnés dans le cadre de la mise en quarantaine des passagers à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

L’objectif de cette séance selon le secrétaire général du ministère du tourisme, est d’échanger avec les promoteurs d’hôtels sur les clauses de ce partenariat qui les lie désormais à l’Etat dans le cadre de la mise en quarantaine des passagers à l’aéroport de Cotonou.

La séance d’échanges a été l’occasion pour les membres du gouvernement et les promoteurs d’hôtels de corriger les défaillances observées au début de ce partenariat.

Face au danger que représente la pandémie du Covid-19, les responsables d’hôtels ont pris l’engagement d’accompagner le gouvernement dans la lutte contre la propagation de l’épidémie.

Le directeur de cabinet du ministère de l’économie et des finances a expliqué aux responsables d’hôtels, les dispositions prise de concert avec les forces de sécurité publique pour déjouer le plan de passagers qui voudront fuir. Aucun hôtel ne doit céder à la demande d’un passager de sortir pour aller vaquer à ses occupations, ont recommandé les autorités béninoises.

Au cas où un passager déciderait de repartir, les responsables d’hôtels ont le devoir selon le directeur du développement du tourisme, d’informer les autorités compétentes afin que ce dernier soit suivi jusqu’à son départ à l’aéroport de Cotonou.

Dans le cadre de la mise en quarantaine des passagers, les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer leur sécurité nutritionnelle et sanitaire des passagers.

F. A. A.

19 mars 2020 par