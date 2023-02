La mise en place des Commissions de l’Assemblée reportée

La session plénière ouverte ce mardi 14 février 2023 pour la mise en place des commissions permanentes de l’Assemblée nationale n’est pas allée à son terme.

Ouverte puis suspendue dans un premier temps ce mardi 14 février 2023 au Palais des Gouverneurs, la session plénière consacrée à l’élection des Présidents des cinq (05) Commissions permanentes de l’Assemblée nationale a été finalement reportée.

Le président de l’Assemblée nationale convoquera les députés à une date ultérieure pour la poursuite des travaux.

L’échec des tractations est certainement la cause du report de la mise en place des organes de fonctionnement du parlement.

Les Commissions permanentes à installer sont la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme ; la Commission des Finances et des Echanges ; la Commission du Plan, de l’Equipement et de Production ; la Commission de l’Education, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires Sociales et la Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité.

Selon l’article 29 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, chaque commission permanente est composée d’au moins treize (13) membres.

