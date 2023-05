La mise en œuvre du Plan de réinstallation autorisée

En Conseil des ministres ce mercredi 10 mai 2023, le gouvernement a autorisé la mise en œuvre du Plan d’actions de réinstallation des personnes affectées par les travaux d’aménagement de la Corniche Est de Cotonou.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, la réalisation de ce projet a abouti au constat que sur une emprise de 40 mètres environ, les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toutes natures. Ainsi, 42 sinistrés ont été recensés et l’évaluation de l’incidence financière des indemnisations intégrant les coûts des bâtiments, des clôtures, des plantations, des cultures et autres infrastructures situées dans l’emprise de la Corniche a été faite sur la base des documents de référence et de la réglementation en vigueur.

