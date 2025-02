L’identification des abonnés GSM prend fin le 30 mars

Au Bénin, le processus de mise à jour des données d’identification des abonnés des réseaux de communications électroniques entamé depuis quelques mois, s’achève le 30 mars 2025 à minuit. C’est l’essentiel à retenir d’une décision en date de ce mercredi 19 février 2025, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP-Bénin).

On en sait un peu sur le calendrier d’achèvement du processus de mise à jour des données des abonnées des réseaux de communications électroniques au Bénin. La décision y relative a été publiée ce mercredi 19 février 2025 par l’ARCEP-Bénin. Selon cette décision, la mise à jour des données d’identification des abonnés des réseaux de communication électroniques s’achève le 30 mars 2025 à minuit. L’article 3-1 dispose qu’à partir du 31 mars 2025, les opérateurs des réseaux de communications électroniques, mettent en réception tous les abonnés non identifiés conformément à la règlementation en vigueur. Mais à compter du 30 avril 2025 à 00h selon l’article 3-2, les opérateurs les opérateurs de réseaux de communications électroniques procèdent à la désactivation de tous les abonnés qui n’auront pas été identifiés conformément à la règlementation en vigueur.

Pour ce qui concerne la remise en service des abonnées, les opérateurs des réseaux de communications électroniques sont instruits à l’effet de prendre toutes les dispositions, sans délai, pour la levée de la mise en réception ou la réactivation complète des abonnés ayant mis à jour leurs données d’identification pendant les périodes de restriction ou de désactivation indiquées à l’article 3 de la décision. Ils devront également, mettre en œuvre les dispositions relatives à la résiliation des cartes SIM, conformément à la règlementation en vigueur.

Du point de vue de la résiliation des cartes SIM des abonnés non identifiés, les opérateurs de réseaux de communication électronique selon la décision, doivent mettre en œuvre les dispositions relatives à la résiliation des cartes SIM, conformément à la règlementation en vigueur. Ils ne sont « redevables de pénalités, de remboursement de crédit de communication ou de dommages et intérêts, à la suite de la mise en réception, de la suspension provisoire ou définitive de la ligne d’un abonné, de la désactivation de la carte SIM, résultant du non-respect des dispositions règlementaires relatives à l’identification des abonnés », renseigne l’article 6 de la décision.

