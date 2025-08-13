La ministre Y. Ladékan lance la campagne d’orientation des bacheliers

L’Université de Parakou a accueilli la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale d’orientation et de sensibilisation des nouveaux bacheliers au titre de l’année académique 2025-2026. Elle a été présidée par la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan.

Amener les lauréats du baccalauréat 2025 à faire un choix adéquat de leur filière pour un bon parcours académique et professionnel. C’est l’objectif de la campagne nationale d’orientation et de sensibilisation des nouveaux bacheliers. Selon la ministre Eléonore Yayi Ladékan, cette campagne permet de fournir à tous les lauréats les informations nécessaires sur les filières de formation, les débouchés professionnels et les opportunités offertes par les établissements publics et privés.

Le Recteur de l’Université de Parakou, Bertrand Sogbossi, a aussi souligné l’importance de l’organisation de cette campagne nationale. Présente à cette séance, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, s’est réjouie de la mise en place de cette initiative qui permet de faire des choix éclairés en phase avec les besoins du marché de l’emploi.

Les bacheliers ont reçu des informations liées aux filières disponibles et la procédure d’inscription sur la plateforme https://www.apresmonbac.bj. Cette plateforme est ouverte du 25 août au 3 septembre 2025 pour les séries classiques, puis élargie aux séries techniques. « Nous avons la capacité d’accueillir tous les bacheliers. Rassurez-vous », a rassuré la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

