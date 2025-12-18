La ministre Aurélie Zoumarou au cabinet du président Loko

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) célèbre ce jeudi 18 décembre 2025, le 29e anniversaire de sa création, intervenue le 18 décembre 1996, marquant près de (…)
Commune de Toffo
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de 50 kg de faux médicaments dans le marché de Houègbo.
La lutte contre la commercialisation des (…)
Révision constitutionnelle au Bénin
18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat présidentiel de sept ans instauré dans le cadre de la révision constitutionnelle de novembre dernier. (…)
Élections couplées législatives et communales 2026
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a lancé ce jeudi 18 décembre 2025, la formation des formateurs des agents électoraux à l’ex INFOSEC à Cotonou. (…)
Réforme du secteur associatif au Bénin
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à compter du vendredi 19 décembre 2025. L’annonce a été faite ce jeudi 18 décembre 2025, à travers un (…)
Audience à la HAAC
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie I. Adam Soulé Zoumarou a été reçue, ce jeudi 18 décembre 2025, en audience par le Président de la Haute Autorité (…)
18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, en présence en Inde et en ligne, le deuxième Sommet mondial sur la médecine traditionnelle. (…)
18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Un colloque scientifique sur les défis de la cryptomonnaie pour le (…)
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Professeure Dandi Gnamou a reçu, mardi 17 décembre 2025, la (…)
18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des (…)
18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)
18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns (…)
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Qualcomm Technologies Inc a clôturé ce mercredi 17 décembre 2025, la (…)
18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation (…)
