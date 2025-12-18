La ministre Aurélie Zoumarou au cabinet du président Loko

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie I. Adam Soulé Zoumarou a été reçue, ce jeudi 18 décembre 2025, en audience par le Président de la Haute Autorité (…)

Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à compter du vendredi 19 décembre 2025. L’annonce a été faite ce jeudi 18 décembre 2025, à travers un (…)

La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de 50 kg de faux médicaments dans le marché de Houègbo. La lutte contre la commercialisation des (…)

18 décembre 2025 par ,

18 décembre 2025 par ,

18 décembre 2025 par ,

18 décembre 2025 par ,

18 décembre 2025 par

18 décembre 2025 par ,

18 décembre 2025 par

18 décembre 2025 par ,

18 décembre 2025 par ,

18 décembre 2025 par ,

Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)Un colloque scientifique sur les défis de la cryptomonnaie pour le (…)La Professeure Dandi Gnamou a reçu, mardi 17 décembre 2025, la (…)Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des (…)Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns (…)Qualcomm Technologies Inc a clôturé ce mercredi 17 décembre 2025, la (…)La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation (…)