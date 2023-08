La mascotte de la compétition baptisée « Miawézon »

Encore quelques semaines et Grand-Popo sera en couleur. La 10e édition de la Coupe d’Afrique de Maracana (Mara’Can 2023) aura bel et bien dans la cité balnéaire. Avant le coup d’envoi prévu pour le 24 septembre prochain, une conférence de presse s’est tenue, ce jeudi 10 Août 2023, dans la salle de conférence du Ministère des Sports. Elle s’inscrit dans le cadre de la suite chronologique du déroulement des activités entrant dans le cadre de l’organisation de la Mara’Can Grand-Popo 2023.

Quatre grands points étaient à l’ordre de cette conférence de presse qui a réuni des journalistes et les responsables des différentes parties impliquées dans l’organisation de la Coupe d’Afrique de Maracana (Mara’Can Grand-Popo 2023). Il s’agissait en premier lieu de l’allocution des parties impliquées dans l’organisation de cette fête sportive au Bénin, de la projection du spot TV et des spots Radio suivi du dévoilement de la mascotte de la compétition et enfin les questions réponses.

Le professeur Victor Prudent Topanou, Président du Comité de Normalisation de la Fédération béninoise de Maracana et superviseur général de l’organisation, voit la Mara’Can Grand-Popo 2023 relancer la dynamique de la discipline au Bénin. "Nous avons là l’occasion de lancer ce qui dans notre esprit est une occasion en or de faire la renaissance du Maracana au Bénin. Cette Mara’Can qui va se dérouler à Grand-Popo est une parfaite occasion pour nous de relancer la dynamique du Maracana au pays qui commençait par s’essouffler après quelques années de crise depuis la mise en place du CONOR. Donc c’est un cadeau que la Fédération Internationale de Maracana a fait au Bénin.", a-t-il déclaré.

Présent à cette conférence de presse vingt-quatre heure après la mission d’inspection qu’il a effectuée pour constater l’évolution des préparatifs dans la cité balnéaire de Grand Popo, Dr Herbert Kamgang membre de la Fédération Internationale de Maracana et Président de la commission des compétitions de la FIMA a présenté son pré-rapport aux responsables des parties impliquées. Occasion pour lui de faire quelques observations et recommandations.

« Sur les sites de compétitions au stade Omnisport de Grand-Popo, il va falloir la vidéo surveillance à l’intérieur et aux abords du stade. Il va falloir de l’éclairage, il va falloir une salle de retraite des officiels de la FIMA VIP. Il va falloir matérialiser les deux terrains de compétition et il faut penser à la sonorisation. Egalement à un wifi haut débit. », a recommandé Dr Herbert Kamgang.

Le moment le plus attendu de la séance de ce jeudi soir à la salle de conférence du Ministère des Sports était notamment celui du dévoilement de la mascotte de la compétition. Elle a été présentée par le Président du comité d’organisation de la Mara’Can Grand-Popo 2023. Elias Béhanzin a expliqué pourquoi le choix de l’appellation « Miawézon », nom de la mascotte de la Mara’Can 2023. « Grand-Popo étant une terre Mina et connue pour sa réputation d’hospitalité, nous avons proposé comme nom « Miawézon » qui, d’abord, veut dire bienvenue en langue mina et ensuite porte cet esprit Maracana que nous aimons tous pour sa chaleur », a clarifié Elias Béhanzin.

La Coupe d’Afrique de Maracana (Mara’Can Grand-Popo 2023) démarre le 24 du mois de septembre pour fermer ses portes le 30.

