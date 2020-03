La marocanité du Sahara reconnue par plusieurs pays

De nombreuses activités diplomatiques ont eu lieu ces derniers jours et démontrent de l’irréversibilité de la marocanité du Sahara. Il s’agit entre de la tenue du Forum Maroc-Pays Insulaires du Pacifique au Sahara et l’ouverture par le Burundi et Djibouti de leurs consulats généraux à Laayoune et à Dakhla.

Du 26 au 28 février à Laâyoune, s’est tenu le 3ème Forum Maroc-Etats Insulaires du Pacifique. Un évènement de haut niveau dont les travaux ont été sanctionnés par une Déclaration. Les pays insulaires du Pacifique ont affirmé que le Sahara marocain fait partie intégrante du Maroc et que l’autonomie est la seule et unique solution pour le règlement de ce différend régional.

Les relations entre le Maroc et plusieurs pays ont été renforcées à travers l’inauguration de représentations diplomatiques.

Le Burundi et le Djibouti ont procédé le 28 février à l’ouverture de leurs Consulats généraux à Laayoune et à Dakhla au Sahara marocain.

Ces ouvertures viennent consacrer « des relations d’excellence qui lient le Maroc à ces deux pays frères africains ainsi que la volonté des trois pays de donner une orientation panafricaine à leurs partenariats ».

Aussi, l’Union des Comores a-t-elle inauguré son Consulat Général à Laayoune, le 18 décembre 2019. Depuis cette date, « 9 Etats africains représentant 4 sous régions du continent (Afrique australe, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Afrique de l’Est) ont ouvert en l’espace de trois mois leurs consulats dans le Sahara marocain. Il s’agit là d’une reconnaissance de la marocanité du Sahara par une majorité de pays sur le continent.

Pendant que le Maroc élargit le cercle de soutiens à sa cause nationale, ceux de l’Algérie diminuent comme ’‘une peau de chagrin’’.

Le nombre de Consulats au Sahara passe désormais à 9 et il est annoncé dans les prochains jours l’inauguration de nouvelles enceintes consulaires pour « démonter le déphasage des thèses algériennes avec la réalité qui prévaut sur le terrain ».

Akpédjé AYOSSO

3 mars 2020