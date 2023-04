La marocanité du Sahara reçoit un soutien croissant

Le nombre croissant de pays à travers le monde soutenant la marocanité du Sahara vient d’être souligné par le magazine américain Newsweek.

Le prestigieux magazine américain Newsweek vient de consacrer un article, dans sa parution du 21 avril 2023, au dossier du Sahara marocain. Le journal indique qu’un nombre croissant de pays, dont les Etats-Unis, soutiennent la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, en rappelant qu’une trentaine d’Etats ont ouvert des consulats généraux à Laâyoune et Dakhla.



La revue rappelle que les Etats Unis ont reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud depuis 2020.



Dans son article, Gordon Chang souligne les relations de “longue date” qui unissent les Etats Unis et le Maroc, en indiquant que Rabat est un “partenaire naturel” de Washington.



Le magazine américain tout en déplorant le conflit dans la région dénonce l’Algérie pour son soutien aux séparatistes du “polisario”.



Ce groupe armé, qui n’est qu’une “marionnette”, “ne peut en aucun cas prétendre à un Etat”, souligne l’auteur de l’article.

Newsweek cite l’ancien ambassadeur américain à Rabat, Thomas Riley, pour qui "Le Maroc est un pays stable, exportateur de sécurité, à contrario de l’Algérie et le reste de la région qui sont particulièrement instables".



"Dans un monde qui se scinde désormais en blocs, Washington devrait soutenir ses amis et non ses ennemis", relève encore le magazine qui cite Jonathan Bass, consultant chez InfraGlobal Partners.



"Le monde n’a pas besoin d’une autre crise", a conclu le journal en soulignant que les États-Unis et la communauté internationale ont intérêt à veiller à la stabilité dans la région, en apportant leur soutien au Royaume du Maroc.

