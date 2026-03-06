vendredi, 6 mars 2026 -

Commune de Bopa

La mairie fixe une taxe pour les spectacles de Zangbétô

Un minimum de 20 000 FCFA par manifestation




A Bopa, dans le département du Mono, l’organisation d’une cérémonie de sortie de Zangbétô est désormais subordonnée à une autorisation préalable de la mairie. Les responsables de culte qui souhaitent tenir cette manifestation doivent s’acquitter d’une taxe fixée à 20 000 francs CFA pour obtenir le document officiel.

Contrairement au passé, l’organisation des cérémonies du culte de Zangbétô est désormais soumise au paiement d’une taxe dans la commune de Bopa. Les cérémonies de ce culte traditionnel sont encadrées par une décision de la mairie qui fixe à 20 000 francs CFA, la taxe à payer. Toute activité liée au Zangbétô dans cette commune du département du Mono, devra désormais faire l’objet d’une autorisation délivrée par la mairie, après le paiement de la taxe prévue. La durée de l’événement selon les nouvelles dispositions, sera également prise en compte lors de la délivrance de l’autorisation.
Pour l’heure, les responsables du culte Zangbétô n’ont pas encore réagit à cette décision des nouvelles autorités communales.
Il n’est pas exclu que la ’’taxe Zangbéto’’ soit instituée dans d’autres communes où se pratique ce culte.

F. A. A.

6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




