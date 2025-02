La loi sur la chefferie traditionnelle et 6 autres examinées dès le 27 février

La première session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2025 commence le jeudi 27 février au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Sept points sont à l’ordre de cette session.

La session extraordinaire de l’Assemblée nationale qui s’ouvre le jeudi 27 février 2025 à 10 h sera consacré à l’examen du projet de loi-cadre sur la construction et l’habitation en République du Bénin ; du projet de loi portant modification de la loi n° 2022-05 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême ;

du projet de loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes ; du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle ; du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ; du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ; du projet de loi portant dispositions spéciales de procédures relatives à l’organisation de la défense des intérêts de l’État devant les juridictions et portant création de l’Agence judiciaire de l’État et du projet de loi portant autorisation d’adhésion du Bénin au traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés au œuvres publiées, adopté le 27 juin 2013.

