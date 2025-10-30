La liste électorale informatisée affichée dans les centres de vote

La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation des élections générales de 2026, est déjà publiée et affichée dans les centres de vote dès mardi 28 octobre 2025.

La Liste électorale informatisée est déjà publiée et affichée dans les centres de vote depuis mardi 28 octobre 2025, selon un comuniqué de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Et ce, conformément aux dispositions de l’article 17 nouveau de la loi n°2024-013 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.

Cette publication selon l’ANIP, fait suite à la phase de traitement des réclamations, des transferts de centres de vote, de prise en compte des personnes nouvellement enrôlées au RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification personnelle), et des mises à jour de données effectuées durant la période d’affichage de la liste électorale informatisée provisoire.

Cette publication étant déjà faite, la structure en charge de l’établissement de l’état civil au Bénin, a exhorté tous les électeurs, notamment ceux ayant formulé une réclamation (correction de données, omission, radiation, etc) ; tous ceux ayant demandé un transfert de centre de vote et tous les potentiels électeurs nouvellement enrôlés au RAVIP sur la période du 13 au 28 septembre 2025, à se rendre dans leur centre de vote afin de vérifier la prise en compte effective de leurs demandes sur la liste affichée.

La consultation peut se faire également sur la plateforme web eservices.anip.bj ; ou via le code USSD en tapant *151*4# ; ou encore, à travers l’application ANIP BJ.

L’ANIP réitère son engagement à la transparence, la fiabilité et l’inclusivité du processus électoral en vue des élections générales du 11 janvier 2026.

F. A. A.

