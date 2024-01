La liste du Ghana avec André Ayew

Les Black Stars du Ghana appelés pour disputer la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire ont été dévoilés ce lundi 01 janvier 2024. Sans surprise, le vétéran, André Ayew est encore présent.

Chris Hughton, sélectionneur du Ghana a dévoilé ce lundi 01 janvier 2024, les 27 noms des Black Stars qui composeront son équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. En raison de blessure, Thomas Partey, ne sera pas du voyage. Sélectionné, André Ayew va disputer une 8e CAN et pourrait devenir au cours du tournoi le joueur le plus capé de la compétition.

Voici la liste du Ghana pour la CAN 2203 :

Gardiens : Richard Ofori (Wa All Stars/Ghana), Joseph Wollacott (Hibernian/Ecosse), Lawrence Ati-Zigi (FC Saint-Gall/Suisse)

Défenseurs : Alidu Seidu (Clermont/France), Denis Odoi (Club Bruges/Belgique), Kingsley Schindler (Samsunspor/Turquie), Gideon Mensah (AJ Auxerre/France), Abdul Fatawu Hamid (Medeama/Ghana), Nicholas Opoku (Amiens SC/France), Daniel Amartey (Beşiktaş/Turquie), Salisu Mohammed (AS Monaco/France), Alexander Djiku (Fenerbahçe/Turquie).

Milieux de terrain : Baba Iddrisu (Almeria/Espagnol), Elisha Owusu (AJ Auxerre/France), Abdul Samed Salis (RC Lens/France), Richmond Lamptey (Asante Kotoko/Ghana), Majeed Ashimeru (Anderlecht/Belgique), Mohammed Kudus (West Ham/Angleterre), André Ayew (Le Havre/France), Königsdörffer (Hambourg SV/Allemagne)

Attaquants : Osman Bukari (Etoile rouge/Serbie), Joseph Painstil (Genk/Belgique), Jordan Ayew (Crystal Palace/Angleterre), Ernest Nuamah (Lyon/France), Iñaki Williams (Athletic Club/Espagne), Antoine Semenyo (Bournemouth/Angleterre), Jonathan Sowah (Medeama/Ghana).

Les Ghanéens entreront en lice contre le Cap Vert dans le groupe B le 14 janvier prochain.

J.S

2 janvier 2024 par ,