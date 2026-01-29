La liste des nouveaux DSI, DST, PRMP et SAA disponible

La Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a rendu publics, 27 janvier 2026, les résultats définitifs du test de sélection pour plusieurs fonctions clés au sein des mairies.

À l’issue des épreuves écrites et des entretiens de la campagne 2025, les candidats retenus pour les postes de DSI, DST, PRMP et Secrétaires administratifs d’arrondissement (SAA) sont désormais inscrits au fichier national de compétences.

Un tirage au sort déterminera prochainement l’affectation des cadres techniques, et les SAA seront nommés par les Secrétaires exécutifs selon l’ordre de mérite et les postes vacants.

La liste est disponible sur gouv.bj

