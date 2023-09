La liste des les joueurs nominés

La FIFA a rendu publié, ce jeudi 14 septembre 2023, la liste des joueurs et joueuses nominés pour les trophées The Best.

Ils sont trois Africains à figurer sur les différentes listes de l’instance du football international.

Découvrez la liste des nominés pour les trophées FIFA The Best 2023.

► Joueur de l’année

Julian Alvarez

Marcelo Brozovic

Kevin De Bruyne

Ilkay Gundogan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

► Gardien de l’année

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Andre Onana

Marc-Andre ter Stegen

► Entraîneur de l’année

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Xavi

► Joueuse de l’année

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Mary Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsey Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Leon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

► Gardienne de l’année

Mackenzie Arnold

Ann-Katrin Berger

Catalina Coll

Mary Earps

Christiane Endler

Zecira Musovic

Sandra Panos Garcia-Villamil

► Entraîneure de l’année

Peter Gerhardsson

Jonatan Giraldez

Tony Gustavsson

Emma Hayes

Sarina Wiegman

J.S

14 septembre 2023 par ,