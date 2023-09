La liste des 24 pays qualifiés pour la compétition

La 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 a livré son verdict. Désormais, on connaît les 24 sélections qui disputeront la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain.



Au terme de la toute dernière confrontation du groupe C qui a opposé le Cameroun au Burundi ce mardi 12 septembre 2023, les nations qui doivent obtenir les deux tickets encore disponibles ont été dégagées. Les Lions Indomptables ont réussi à prendre le dessus sur les Hirondelles de la Burundi (3-0).

Une victoire qui envoie Rigobert Song et les Lions en Côte d’Ivoire en finissant à la tête du groupe avec 7 points. La Namibie avec ses 5 points, cède donc la première place et descend d’un pas pour occuper la 2e position du groupe C. Elle sera officiellement de l’aventure en Côte d’Ivoire avec le Cameroun.

Le suspense aura duré des mois et des semaines. Mais tout est fixé désormais. En attendant le tirage au sort de la CAF pour la phase de groupes, découvrez les 24 équipes officiellement qualifiées pour disputer la CAN 2023 :

1- Côte d’Ivoire (Groupe H- Pays-hôte)

2- Maroc (Groupe K)

3- Algérie (Groupe F)

4- Sénégal (Groupe L)

5- Afrique du Sud (Groupe K)

6- Burkina Faso (Groupe B)

7- Tunisie (Groupe J)

8- Egypte (Groupe D)

9- Zambie (Groupe H)

10- Guinée Equatoriale (Groupe J)

11- Nigeria (Groupe A)

12- Cap-Vert (Groupe B)

13- Guinée-Bissau (Groupe A)

14- Mali (Groupe G)

15- Guinée (Groupe D)

16- Ghana (Groupe E)

17- Angola (Groupe E)

18- Tanzanie (Groupe F)

19- Mozambique (Groupe L)

20- Mauritanie (Groupe I)

21- RD Congo (Groupe I)

22- Gambie (Groupe G)

23- Namibie (Groupe C)

24- Cameroun (Groupe C)



