La liste de Regragui contre l’Erythrée et la Tanzanie

Encore quelques jours et ce sera la trève internationale. Si Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards a depuis le weekend dernier dévoilé sa liste pour les deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, Walid Regragui, coach des Marocains vient de suivre l’exemple.

Ce jeudi 09 Novembre 2023, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, a dévoilé sa liste pour les premiers matches de qualification à la Coupe du Monde 2026. Le Maroc affrontera durant cette trêve internationale de Novembre l’Erythrée et la Tanzanie. Pour ce rassemblement, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a appelé un nouveau crack. Il s’agit en effet de l’attaquant de Nice Sofiane Diop qui a choisi de jouer pour le Maroc.

Éligible pour jouer avec la France ou le Sénégal, le joueur est donc dans la liste des 25 du Maroc tout comme Amine Adli. On retrouve aussi Hakimi, Saiss, Aguerd ou encore Hakim Ziyech.

La liste des Marocains :

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا

🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH

