jeudi, 28 août 2025 -

Eliminatoires Mondial 2026

La liste de Gernot Rohr pour affronter Zimbabwe et Lesotho




Les Guépards du Bénin vont affronter le Zimbabwe, vendredi 5 septembre, à 16h00 GMT au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Mardi 9 septembre, ils seront aux prises avec la sélection du Lesotho. En prélude à ces deux rencontres qui s’inscrivent dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, le sélectionneur Gernot Rohr a publié la liste des joueurs convoqués. Parmi les 25 sélectionnés, on retrouve 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 8 milieux de terrain, et 7 attaquants.

Liste des joueurs convoqués

28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin à Maryland Cycling Classic aux Etats-Unis


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’équipe nationale féminine de cyclisme du Bénin sera présente à la (…)
Lire la suite

Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !


28 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 31 août, au stade Anfield, s’affronteront les meilleures équipes de (…)
Lire la suite

Ce qui motive l’entrée en politique de l’athlète Ahouanwanou


27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Odile Ahouanwanou prend un virage inattendu. À 33 ans, la triple (…)
Lire la suite

Quatre médailles pour le Bénin au Championnat d’Afrique Cadets et Juniors


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Championnat d’Afrique Cadets et Juniors de Taekwondo s’est achevée, (…)
Lire la suite

Le Béninois Femi Tankpinou brille au KELEF Open à Washington


25 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le golfeur béninois Femi Tankpinou s’est illustré au KELEF Open, (…)
Lire la suite

Jean Do Santos remporte la ceinture continentale


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Béninois Jean Do Santos a réalisé une performance historique du MMA (…)
Lire la suite

La légende du football béninois repose désormais à Lagos


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La légende du football béninois, Razack Omotoyossi, a été inhumé ce (…)
Lire la suite

Le Bénin brille avec 15 médailles dont 6 d’Or à Accra


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’est illustré aux Championnats ouest-africains d’athlétisme (…)
Lire la suite

Les attentes du conclave de Cotonou sur l’avenir du Tennis en Afrique


20 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La capitale économique du Bénin abrite dès, ce jeudi 21 août 2025, une (…)
Lire la suite

Gagne des Samsung Galaxy, des GoPro HERO13, des PlayStation 5 Pro et (…)


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés (…)
Lire la suite

Déjà 7 médailles dont 3 en Or pour le Bénin


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La première journée des Championnats ouest-africains d’athlétisme (…)
Lire la suite

La Confédération Africaine de Tennis en conclave à Cotonou


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite à partir du jeudi 21 (…)
Lire la suite

La FBF rappelle les critères de déclassement de stades


14 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Béninoise Football (FBF) a expliqué, jeudi 14 août 2025, (…)
Lire la suite

Les jeunes de Natitingou et de Bembèrèkè outillés pour la pratique de (…)


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Fédération béninoise d’Escrime (FBE), à travers le projet « ESCRIME (…)
Lire la suite

Le Stade Général Mathieu Kérékou à nouveau homologué par la CAF


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a validé, le 13 août 2025, (…)
Lire la suite

Le Bénin, vice-champion mondial au Beach Tchoukball


11 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’équipe nationale béninoise de Beach Tchoukball a décroché la médaille (…)
Lire la suite

Un Béninois remporte l’or au Mexique


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le jeune karatéka béninois, Ihsane Adjanohoun a remporté une médaille (…)
Lire la suite

Rufine Sonon, l’étoile montante du 800 m


10 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La jeune athlète béninoise a remporté la médaille d’or aux Championnats (…)
Lire la suite




