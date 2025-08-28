La liste de Gernot Rohr pour affronter Zimbabwe et Lesotho

Les Guépards du Bénin vont affronter le Zimbabwe, vendredi 5 septembre, à 16h00 GMT au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Mardi 9 septembre, ils seront aux prises avec la sélection du Lesotho. En prélude à ces deux rencontres qui s’inscrivent dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, le sélectionneur Gernot Rohr a publié la liste des joueurs convoqués. Parmi les 25 sélectionnés, on retrouve 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 8 milieux de terrain, et 7 attaquants.

Liste des joueurs convoqués

28 août 2025 par ,