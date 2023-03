La liste de Gernot Rohr attendue ce vendredi

Nouvel entraineur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, va publier, ce 10 mars 2023, sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Rwanda, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Dans le cadre les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, les Guépards du Bénin affronteront le Rwanda en double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées. Le Bénin sera à la réception le 22 mars au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, avant de se déplacer cinq jours plus tard à Huye stadium pour y défier les Rwandais.

Avant la double confrontation, Gernot Rohr, sera face à la presse, le 10 mars prochain. Il dévoilera à l’occasion la liste des joueurs retenus pour ces échéances.

