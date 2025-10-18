La ligne Cotonou -P/Novo.- Ketou -Parakou au cœur du PAG du candidat Wadagni

Le projet de société du duo de candidats Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata est presque prêt. Il est en phase de validation par les partis politiques de la mouvance présidentielle .

Dans l’ensemble, on retient des travaux pharaoniques tels que la navigabilité du fleuve Ouémé, la construction d’un stade international de football à Djougou …. mais surtout la réhabilitation et la reconstruction de la ligne ferroviaire Cotonou-Porto-Novo - Ketou- Parakou et Illorin.

Le projet de ligne ferroviaire reliant la ville de Parakou (Bénin) et Ilorin au Nigéria est en passe d’être concrétisé. Mis sous boisseau depuis 2017, date à laquelle il a été envisagé, le projet est très avancé. Dans la grande discrétion, les équipes techniques du Bénin et du Nigéria ont multiplié les échanges sur la conception de cette ligne ferroviaire longue de 234 km .

À ce projet, Patrice Talon avait souhaité y ajouter la ligne ferroviaire Cotonou-Ketou, puis Ketou- Parakou avec des embranchements sur le Nigeria.

Le candidat Romuald Wadagni a repris le projet et l’a inscrit dans son projet de société. Dans ce cadre, il est question d’actualiser l’ancienne ligne ferroviaire Cotonou -Porto Novo- Pobè longue de 107 kmpuis reconstruire la ligne Pobe -Ketou-Parakou d’une longueur de 264 km environ.

A travers la réalisation de ce projet, Romuald Wadagni compte accroître les échanges entre le Benin et le Nigeria.

En effet, selon les statistiques, les exportations du Nigéria vers le Bénin sont évaluées à 96,2 millions de dollars en 2020. Le Bénin a exporté près de 15,9 millions de dollars de biens vers son voisin le Nigéria. Outre ce projet, il convient également de préciser que dès janvier 2026, sur financement de Banque Africaine de Développement, les travaux de construction de l’autoroute Abidjan-Lagos partiront de Bingerville, dans la banlieue-est d’Abidjan, pour se terminer au Théâtre national de Lagos.

Selon les études déjà disponibles ainsi que les besoins de financement, 144 kilomètres d’asphalte seront construits sur le territoire ivoirien, 520 km au Ghana, 90 km au Togo, 127 km au Bénin et 82 km au Nigéria. Il est également prévu la construction de 63 échangeurs.

Nous y reviendrons

18 octobre 2025 par