Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l'UMOA :    

Démarrage de La libération de la berge Est à Abokicodji




L’opération de libération de la berge Est de la lagune de Cotonou a officiellement démarré ce jeudi 21 août 2025 au quartier Abokicodji, à Akpakpa

A Abokicodji-Lagune dans le 4è arrondissement de Cotonou, la libération de la berge Est s’accompagne de mesures sociales. Contrairement aux craintes initiales, les populations déguerpies saluent majoritairement la manière dont le processus est conduit. Plusieurs sinistrés ont déjà reçu leurs chèques de dédommagement.

« Le gouvernement ne nous a rien fait de mal. Il nous avait promis de ne pas nous laisser sans rien faire. Aujourd’hui, plusieurs des nôtres sont allés au 4e arrondissement pour prendre leur chèque », témoigne Alfred Sounouvou, un sinistré.

Les montants varient selon les situations administratives des occupants.

Le chef quartier d’Abokicodji Lagune, Razack Délé Dandjinou, explique : « Ceux qui n’ont pas de papiers ont eu 200 000 FCFA. Ceux avec des papiers de lotissement ou de recasement ont reçu jusqu’à 3 millions FCFA. Et ceux avec des titres fonciers, jusqu’à 22 millions FCFA, voire plus selon les constructions. Certains reçoivent 30, 35 millions FCFA ».

Une reconnaissance unanime

Les témoignages sont nombreux et convergents. Christophe Awlé, également sinistré, confirme : « Nous étions sur un domaine public. Nos chefs quartiers ont plaidé pour nous. Aujourd’hui, nous recevons nos chèques. Nous remercions le chef de l’État pour le geste ».

Selon les autorités locales, l’État a tenu compte des doléances, notamment en reportant l’opération à la période des vacances scolaires, afin de ne pas perturber la fin d’année académique des enfants.

L’inquiétude des pêcheurs Toffins

Si les compensations financières sont appréciées, un sujet continue d’inquiéter les sinistrés : la survie de leur activité principale, la pêche artisanale. Alfred Sounouvou s’en fait le porte-voix :
« Nous demandons à l’État de faire quelque chose pour que nous continuions à pêcher. Nous sommes pour la plupart des ‘’Toffins’’ », a-t-il indiqué a Speedlinetv.

Un autre pêcheur renchérit : « Même si l’État nous enlève de la pêche, qu’il nous trouve un endroit pour accoster nos pirogues. On ne sait faire que ça ».

Cette première phase de libération de ce domaine public n’est qu’un début. Sept quartiers sont concernés : Abokicodji, Dédokpo, Kpankpan, Midombo, Adogléta, Xlacomé et Agbato.
L’opération sera étendue sur les six autres quartiers dans les jours à venir.
M. M.

22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




