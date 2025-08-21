La légende du football béninois repose désormais à Lagos

21 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le 29 août 2025, le Bénin célèbrera sa Journée Nationale à l’Exposition Universelle d’Osaka (Japon), offrant aux visiteurs du monde entier une plongée immersive dans un (…) Lire la suite
21 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Championnat professionnel, championnats amateurs et coupes... le chrogramme des compétitions nationales de football, saison 2025-2026, a été dévoilé par la Fédération (…) Lire la suite
21 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La légende du football béninois, Razack Omotoyossi, a été inhumé ce jeudi 21 août 2025 à Lagos, au Nigéria.
L’ancien international béninois décédé le 19 août à l’âge (…) Lire la suite
21 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publique, ce 21 août, la liste des Conducteurs de Véhicules Administratifs admis au concours de recrutement de (…) Lire la suite
21 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’accident de bus immergé, le 16 août dernier, dans le fleuve Ouémé à hauteur de Thio sur l’axe Savè-Glazoué, a endeuillé des familles au-delà des frontières béninoises. (…) Lire la suite
21 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin s’est illustré aux Championnats ouest-africains d’athlétisme seniors, tenus à Accra, au Ghana, les 18 et 19 août 2025.
La délégation béninoise, forte de 19 (…) Lire la suite
21 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Sept autres corps ont été retrouvés dans le fleuve Ouémé à la suite du dramatique accident de bus survenu dimanche dernier dans la commune de Savè.
Il ne restait que (…) Lire la suite