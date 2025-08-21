vendredi, 22 août 2025 -

314 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

COMMENT PAYER SA FACTURE DE REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES DECHETS EN LIGNE SUR ORDINATEUR

Expo Osaka 2025

Le Bénin dévoile son Monde de Splendeurs au Japon


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le 29 août 2025, le Bénin célèbrera sa Journée Nationale à l’Exposition Universelle d’Osaka (Japon), offrant aux visiteurs du monde entier une plongée immersive dans un (…)  
Lire la suite
Football au Bénin

Voici le calendrier des compétitions de la saison 2025-2026


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Championnat professionnel, championnats amateurs et coupes... le chrogramme des compétitions nationales de football, saison 2025-2026, a été dévoilé par la Fédération (…)  
Lire la suite
Inhumation de Razack Omotoyossi

La légende du football béninois repose désormais à Lagos


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La légende du football béninois, Razack Omotoyossi, a été inhumé ce jeudi 21 août 2025 à Lagos, au Nigéria. L’ancien international béninois décédé le 19 août à l’âge (…)  
Lire la suite
Recrutement de 172 fonctionnaires au MEF

16 conducteurs de véhicules admis au concours après la pratique (LISTE)


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publique, ce 21 août, la liste des Conducteurs de Véhicules Administratifs admis au concours de recrutement de (…)  
Lire la suite
Tragédie de Savè

Six pays touchés par l’accident de bus STM


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’accident de bus immergé, le 16 août dernier, dans le fleuve Ouémé à hauteur de Thio sur l’axe Savè-Glazoué, a endeuillé des familles au-delà des frontières béninoises. (…)  
Lire la suite
Championnats ouest-africains d’athlétisme

Le Bénin brille avec 15 médailles dont 6 d’Or à Accra


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’est illustré aux Championnats ouest-africains d’athlétisme seniors, tenus à Accra, au Ghana, les 18 et 19 août 2025. La délégation béninoise, forte de 19 (…)  
Lire la suite
Accident de bus sur le fleuve à Savè

07 corps repêchés, une victime de plus que prévu


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sept autres corps ont été retrouvés dans le fleuve Ouémé à la suite du dramatique accident de bus survenu dimanche dernier dans la commune de Savè. Il ne restait que (…)  
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de moto


21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont interpellé, mardi 19 août (…)
Lire la suite

Plus de 25 millions FCFA à gagner au PMU ce vendredi !


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Loterie Nationale du Bénin (LNB) annonce un jackpot exceptionnel de (…)
Lire la suite

Les inscriptions à l’examen du CQM ouvertes jusqu’au 17 septembre


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les registres d’inscription à l’examen du Certificat de Qualification (…)
Lire la suite

« Je ne torture pas les matières, mais je les questionne, pour (…)


21 août 2025 par La Rédaction
À l’occasion de l’exposition Mes Obsessions, présentée au Musée d’art (…)
Lire la suite

Les enseignants du primaire en Journée pédagogique le 10 septembre


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Journée Pédagogique de pré-rentrée pour le compte de l’année (…)
Lire la suite

WeLoveEya Festival revient en décembre


21 août 2025 par Marc Mensah
Cotonou s’apprête à vibrer au rythme de l’afrobeat et des musiques (…)
Lire la suite

Une rallonge exceptionnelle accordée aux candidats


21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des (…)
Lire la suite

Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone


21 août 2025 par Marc Mensah
Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Les attentes du conclave de Cotonou sur l’avenir du Tennis en Afrique


20 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La capitale économique du Bénin abrite dès, ce jeudi 21 août 2025, une (…)
Lire la suite

520 étals et 65 boutiques disponibles au marché de Guéma


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après quelques mois de travaux, le marché moderne de Guéma, dans la (…)
Lire la suite

Les sinistrés commencent à recevoir leurs chèques


20 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement démarre, ce mercredi 20 août, la phase de dédommagement (…)
Lire la suite

Le Bénin défie la Lituanie en septembre


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Bénin se prépare à un nouveau rendez-vous historique en Coupe Davis. (…)
Lire la suite

Le Bénin commémore la Traite négrière ce samedi


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin commémore, ce samedi 23 août 2025, la Journée internationale (…)
Lire la suite

Deux arrondissements menacés à Zagnanado


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Zagnanado, dans le département du Zou, le niveau de l’eau a connu un (…)
Lire la suite

Pas de nouveau mandat pour Mathurin de Chacus


20 août 2025 par Marc Mensah
Mathurin de Chacus a annoncé son départ de la présidence de la (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone


21 août 2025 par Marc Mensah
Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches (…)
Voir

Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Voir

Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et (…)
Voir

Le tandem TALON-FAYE pour redynamiser l’UEMOA


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pourra (…)
Voir

Le 𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲 (…)


21 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Extrait du message du Chef de l’Etat au sommet de la Cedeao à Abuja ce (…)
Voir

Dr Zul-Kifl Salami, leader de la coopération économique arabo-africaine


3 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Chargé de mission du président de la République, Dr Zul-Kifl Salami (…)
Voir

Une trentaine de corps enterrés ce mercredi


20 août 2025 par Marc Mensah
Une trentaine de victimes de l’accident de bus survenu dans le fleuve (…)
Lire la suite

Deux amis interpellés pour vols croisés


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé ce mardi 19 août 2025, deux amis (…)
Lire la suite

Le Bénin lance l’obtention de l’acte de naissance dès l’hôpital


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin modernise son système d’état civil. Ce mercredi 20 août 2025, (…)
Lire la suite

Plus de 500 cartes SIM saisies chez un cybercriminel


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé à Ouèdo, dans la commune (…)
Lire la suite

Le Japon réaffirme sa non-reconnaissance à la pseudo "rasd"


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sommet de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le (…)
Lire la suite

Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Lire la suite

1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de (…)
Lire la suite

L’Union Islamique du Bénin compatissante après la tragédie


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Islamique du Bénin (UIB) a exprimé, mardi, sa compassion après (…)
Lire la suite

Un individu arrêté pour vol à main armée à Toffo


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Houègbo, dans la commune de (…)
Lire la suite

11 nouveaux corps repêchés après l’accident de bus


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Onze (11) autres corps ont été retrouvés mardi 19 août dans les eaux du (…)
Lire la suite

La Police républicaine instruite pour libérer les espaces publics


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre du renforcement de l’ordre public et de la salubrité (…)
Lire la suite

Un vieux livre de Janvier Yahouédéou en vente sur Amazon à plus d’un (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Janvier Yahouédéou figure parmi les pionniers de l’informatique. Il a (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires