La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026

La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène des Vodun Days 2026.

Les Vodun Days 2026 se dérouleront du 8 au 10 janvier 2026 sur la plage de Ouidah. Concerts, danses et cérémonies traditionnelles sont au programme de cette édition.

Artiste aux multiples Grammy Awards, Angélique Kidjo sera en concert le 8 janvier à la plage de Ouidah. L’artiste incarne la puissance et le rayonnement culturel du Bénin. Sa voix a traversé les continents et les générations.

Les Vodun Days, rendez-vous incontournable au Bénin, attirent chaque année un public international. La première édition, organisée les 9 et 10 janvier 2024, avait attiré près de 100 000 participants. La deuxième, tenue du 9 au 11 janvier 2025, a connu un essor spectaculaire avec plus de 435 000 visiteurs, selon les autorités.

Pour l’édition 2026, il est prévu des cérémonies traditionnelles, des danses sacrées, des concerts sur la plage, des animations culturelles et un village artisanal du 8 au 10 janvier.

M. M.

17 décembre 2025