Art, Culture et spiritualité au Bénin

La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026




La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène des Vodun Days 2026.

Les Vodun Days 2026 se dérouleront du 8 au 10 janvier 2026 sur la plage de Ouidah. Concerts, danses et cérémonies traditionnelles sont au programme de cette édition.

Artiste aux multiples Grammy Awards, Angélique Kidjo sera en concert le 8 janvier à la plage de Ouidah. L’artiste incarne la puissance et le rayonnement culturel du Bénin. Sa voix a traversé les continents et les générations.

Les Vodun Days, rendez-vous incontournable au Bénin, attirent chaque année un public international. La première édition, organisée les 9 et 10 janvier 2024, avait attiré près de 100 000 participants. La deuxième, tenue du 9 au 11 janvier 2025, a connu un essor spectaculaire avec plus de 435 000 visiteurs, selon les autorités.

Pour l’édition 2026, il est prévu des cérémonies traditionnelles, des danses sacrées, des concerts sur la plage, des animations culturelles et un village artisanal du 8 au 10 janvier.

M. M.

17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
Lire la suite

« Mémoires vivantes » : art et mémoire en dialogue


15 décembre 2025 par La Rédaction
Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, (…)
Lire la suite

TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à (…)
Lire la suite

Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour (…)
Lire la suite

Une Arène culturelle à l’emplacement du « musée de la corruption »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Porto-Novo va abriter une Arène culturelle. L’infrastructure
Lire la suite

La 1ere édition de Cotonou Comedy Festival clôturée en apothéose


8 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de Cotonou Comedy Festival s’est refermée en (…)
Lire la suite

Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Lire la suite

Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival célèbre les humoristes africains


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, le Bénin accueille la toute première édition (…)
Lire la suite

Le Bénin se positionne sur le marché des croisières de prestige


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Lire la suite

Le Musée international du Vodun prend forme


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Lire la suite

A Cotonou, Keith Sonon prépare un marathon culinaire historique


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon entend réaliser dans le cadre du (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son lien avec les afro-descendants au SNL


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon (…)
Lire la suite

3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à (…)
Lire la suite

Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO


18 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et (…)
Lire la suite

Une IA pour préserver les langues nationales au Bénin


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a lancé, lundi 10 novembre 2025, à Cotonou le projet « (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo nominée pour Grammy Awards 2026


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La star de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient une fois encore (…)
Lire la suite

"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2


6 novembre 2025 par Marcel HOUÉTO
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice (…)
Lire la suite


