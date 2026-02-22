La justice ordonne la restitution de 24 balles de tissus saisis à Missèbo

Le Tribunal de Commerce de Cotonou a ordonné, le 20 février 2026, la restitution immédiate de 24 balles de tissus et de 3 paquets de pagnes saisis dans une boutique de l’ex marché Missèbo à Cotonou. Le litige opposait deux commerçantes dudit marché.

Deux commerçantes de l’ex marché Missèbo ont livré des marchandises à un même partenaire.

Pour 105 balles de tissus de marques SENAMI Wax et ABC Wax livrées au prix de 51 975 000 FCFA, le partenaire devait 34 725 000 FCFA, selon les réclamations de la commerçante N. R. G.

Dans une sommation de payer dressée par huissier, le représentant du débiteur avait reconnu disposer encore d’un stock. « J’ai encore soixante (60) balles en stock. Je promets de payer petitement selon les ventes. Autrement, la requérante est libre de ramasser ses marchandises », avait-il déclaré. Peu après, les partenaires indiens quittent le territoire béninois « abandonnant leur magasin et son contenu ».

Entre-temps, une autre créancière affirmait avoir récupéré des tissus dans la boutique abandonnée, en compensation d’une dette de 16 500 000 FCFA qu’elle disait détenir. Devant huissier, elle déclarait : « Nous avons ramassé les marchandises dans le magasin d’un blanc qui nous doit de l’argent ».

Selon la commerçante N. R. G., « cette situation lui cause de nombreux préjudices et un manque à gagner considérable dans le cadre de ses activités ». Elle fait pratiquer alors une « saisie-revendication sur vingt-quatre (24) balles de tissus de marque SENAMI Wax et ABC Wax et trois (03) paquets de tissus ABC retrouvés auprès de la promotrice ». Elle réclame la restitution,10.000.000 FCFA de dommages-intérêts et 1.000.000 FCFA de frais de procédures judiciaires.

En défense, dame F. Z. E. A. demande au tribunal de déclarer mal fondées les demandes de N. R. G. ; la condamner à lui payer 5.000.000 FCFA de dommages-intérêts. Le tribunal doit également « ordonner reconventionnellement la relâche des sept (07) balles de tissus abusivement saisies lui appartenant ».

Les juges relèvent que le débiteur commun n’a « à aucun moment contesté avoir reçu » les marchandises ni nié le solde restant dû.

Ces déclarations constituent, selon le jugement N° 010/2026/CJ2/S1/TCC du 20 février 2026, « une preuve suffisante de la propriété des marchandises livrées ».

La récupération opérée sans décision judiciaire ne pouvait, selon le tribunal, conférer un droit de propriété opposable. En conséquence, la juridiction a ordonné la « remise immédiate » des 24 balles et des 3 paquets saisis lors de la procédure de saisie-revendication autorisée en mai 2025.

La demande tendant à la restitution de 7 balles présentées comme un stock distinct a été rejetée, faute de factures ou de documents d’importation établissant une propriété personnelle.

M. M.

