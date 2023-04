La journée du lundi 10 avril déclarée fériée chômée et payée

La journée du lundi 10 avril 2023 est déclarée fériée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre du travail et de la fonction publique à travers un communiqué a informé le public.

Pas de boulot pour les travailleurs béninois le 10 avril prochain, lundi de Pâques. Cette journée selon un communiqué du ministre du travail et de la fonction publique, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. La communauté chrétienne célèbre la fête de la Pâques dimanche 09 avril prochain. Et conformément aux dispositions de la loi N°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, le lendemain, lundi de Pâques, est fériée chômée et payée.

Au nom du gouvernement du président Patrice TALON, Adidjatou MATHYS, ministre du travail et de la fonction publique a souhaité une bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.

F. A. A.

