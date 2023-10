La journée du 1er novembre fériée au Bénin

La journée du mercredi 1er novembre 2023 est « fériée, chômée et payée » sur toute l’étendue du territoire national.

En raison de la fête de Toussaint, la journée du mercredi 1er novembre 2023 est déclarée « fériée, chômée et payée » au Bénin, informe la ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys dans un communiqué en date du jeudi 26 octobre 2023.

Par conséquent, les banques et autres agences vont travailler en journée continue mardi 31 octobre.

M. M.

26 octobre 2023 par