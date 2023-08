La journée de mardi 15 août fériée et chômée

Le Ministre du travail et de la fonction publique annonce qu’à l’occasion de la fete et de l’Assomption, « la journée du mardi 15 août 2023 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national ».

La communauté chrétienne célèbre, en effet, la fête de l’Assomption le 15 août. A travers l’Assomption, les chrétiens célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie.

Au Bénin, la fête identitaire de l’igname est célébrée chaque 15 août. C’est des moments de partage fraternel à Savalou, la belle, dans d’autres communes du département des Collines et un peu partout au Bénin. La fête ouvre l’ère de la nouvelle igname avec des cérémonies sacrificielles et donne le top de la consommation du tubercule.

