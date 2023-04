La journée de jeudi continue, vendredi fériée

En raison de la fête de Ramadan qui sera célébrée vendredi prochain, la journée de jeudi 20 avril sera continue. Les banques et établissements financiers ouvrent leurs portes de 7h30 à 13h. L’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin (APBEFB) informe le public à travers un communiqué en date de ce mardi 18 avril 2023.

En raison de la fête de Ramadan qui sera célébrée vendredi 21 avril 2023, la journée du jeudi 20 avril 2023 sera continue au niveau des banques et établissements financiers. C’est ce qui ressort d’un communiqué de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin. Ainsi, les banques et établissements financiers ouvrent leurs portes jeudi 20 avril 2023 de 7h30 à 13h, selon le communiqué signé du directeur exécutif, Cosme Ahouansou.

18 avril 2023 par