La journaliste Angela Kpeidja interpellée

La journaliste Angela Kpeidja a été interpellée par les forces de sécurité à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux suite à la mutinerie déjouée au Bénin le 7 décembre dernier.

Interpellation de la journaliste Angela Kpeidja. Elle est appelée à s’expliquer sur l’une de ses publications sur les réseaux sociaux ayant rapport à la mutinerie déjouée du 7 décembre. « Où est le chef d’Etat major ? Où est celui qui vend habituellement la mèche des coups d’Etat », avait écrit la journaliste Angela Kpeidja sur sa page Facebook.

Cette interpellation intervient dans un contexte marqué par l’enquête sur la mutinerie orchestrée par le lieutenat-colonel Pascal Tigri.

A.A.A

16 décembre 2025 par ,