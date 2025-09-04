La jeunesse de Zakpota se mobilise derrière Wadagni

La commune de Za-Kpota accueille dimanche 14 septembre 2025, un événement politique majeur placé sous le signe de l’engagement de la jeunesse autour de la candidature de Romuald Wadagni.

Sous le thème : « L’élan victorieux de Za-Kpota : Unis derrière Romuald WADAGNI, les jeunes de l’Union Progressiste le Renouveau s’engagent dès maintenant pour 2026 », les jeunes militants du parti UP-R entendent marquer le point de départ d’un vaste mouvement national en faveur du candidat de la mouvance présidentielle. Ils se réunissent dimanche 14 septembre 2025.

Ce sera l’occasion pour la jeunesse progressiste de réaffirmer son soutien au ministre d’Etat et de lancer une dynamique politique ambitieuse en vue de l’élection présidentielle de 2026. Pour les organisateurs, cet événement constituera le « signal inaugural » d’un engagement irréversible dans toutes les régions du Bénin.

