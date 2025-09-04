La jeunesse de Péhunco affirme son adhésion au candidat de Talon

La jeunesse de la commune de Ouassa-Péhunco a organisé, mercredi 03 septembre 2025, à la salle de réunion UCOM Péhunco, un grand rassemblement citoyen. Les jeunes ont exprimé leur reconnaissance au Président de la République, Patrice Talon, et affirmé leur adhésion au choix de Romuald Wadagni comme candidat à la présidentielle de 2026.

Réunis en grand nombre, les jeunes de la localité de Ouassa-Péhunco ont salué le leadership du Chef de l’État, notamment « son engagement, son abnégation et ses réformes dynamiques et courageuses qui ont hissé le Bénin parmi les pays les mieux gouvernés de la sous-région ».

À travers ce rassemblement, ils ont tenu à souligner leur gratitude pour les progrès accomplis sous le régime actuel, notamment en matière de gouvernance, d’infrastructures, de formation et d’opportunités pour la jeunesse.

Pour eux, le choix porté sur Romuald Wadagni ne souffre d’aucune contestation. « Bâtisseur d’un développement sans précédent, soucieux de l’avenir du pays, le Président Patrice Talon a su confier la suite du projet national à une tête bien formée, filtrée et entraînée pour assurer la continuité des acquis », ont affirmé les jeunes.

Selon l’assemblée, Romuald Wadagni est un homme travailleur et très discipliné, un modèle à suivre surtout pour la jeunesse béninoise. « Cher Wadagni, votre engagement à servir notre nation fait de vous une icône, un pilier de développement, et un guide rassurant vers un avenir meilleur », ont déclaré les organisateurs.

Ce soutien affiché ne se limite pas à de simples paroles. La jeunesse de Ouassa-Péhunco entend s’impliquer activement dans la campagne à venir, convaincue que l’avenir du pays repose aussi sur ses épaules. Elle appelle à un Bénin de paix, de solidarité et de prospérité, avec pour ambition de contribuer à l’édification d’un État fort et inclusif.

« La jeunesse de Péhunco est donc prête à apporter sa pierre à l’édifice en vous soutenant activement à la construction d’un avenir. Que vive la jeunesse béninoise et péhuncoise.

», ont-ils conclu dans une ambiance empreinte de ferveur et d’unité.

