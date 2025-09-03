La jeunesse UP-R Tchaourou affiche son soutien à Romuald Wadagni

La candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 continue de susciter des réactions à travers le pays. À Tchaourou, la jeunesse du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) n’a pas tardé à exprimer son soutien ferme au ministre d’Etat de l’Économie et des Finances, désigné comme candidat de la mouvance présidentielle.

Des jeunes leaders de la commune de Tchaourou saluent la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de leur parti pour la présidentielle 2026. Ils ont adressé une demande à Romuald Wadagni ; celle de faire de Tchaourou le point de départ officiel de sa campagne nationale.

Lors des dernières élections municipales, le parti UP-R s’est imposé comme la première force politique de la commune de Tchaourou grâce à une mobilisation massive des électeurs en faveur de la majorité présidentielle.

Les jeunes UP-R de Tchaourou affirment ainsi leur volonté de s’impliquer pleinement dans la campagne de 2026 et de mouiller le maillot pour le candidat Romuald Wadagni.

