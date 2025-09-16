La gratuite du CIP et de l’acte de naissance prorogée au 19 septembre

Les populations au Bénin ont encore la possibilité de se faire délivrer gratuitement l’acte de naissance sécurisé et le Certificat d’identification personnelle (CIP). L’opération de délivrance gratuite de ces deux actes est prorogée jusqu’au vendredi 19 septembre 2025. L’annonce a été faite par Aristice Adjinacou, directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP).

Prévue pour s’achever ce 16 septembre, la délivrance gratuite de l’acte de naissance sécurisé et du CIP va se poursuivre jusqu’au vendredi 19 septembre 2025. L’annonce a été faite par le directeur général de l’ANIP lors d’une rencontre avec la presse.

« Le 13 septembre, nous avons lancé une mesure historique : la gratuité des actes de naissance et du Certificat d’identification Personnelle. Et la réponse de nos compatriotes a été massive. Des milliers de nos compatriotes ont fait leurs demandes », a déclaré Aristide Adjinacou. La décision de proroger cette opération selon lui, s’explique par l’affluence des populations qui a engendré une perturbation des plateformes de l’agence qu’il dirige. D’où la prorogation de l’opération au 16 septembre prochain afin de permettre aux citoyens encore en retard, de se procureur ces précieux documents.

F. A. A.

