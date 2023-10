La gestion des équipements biomédicaux en Afrique préoccupe

Les Premières Journées Biomédicales du Réseau des Hôpitaux d’Afrique, de l’Océan indien et des Caraïbes (RESHAOC) se sont ouvertes, mardi 24 octobre 2023 à Cotonou.

L’importance d’une politique nationale de maintenance, la réglementation et normes dans le domaine de la maintenance biomédicale et hospitalière, la formation, la spécialisation des techniciens de maintenance biomédicale et la qualité des fournisseurs ou prestataires externes de maintenance sont les sujets de discussion aux Premières Journées Biomédicales du Réseau des Hôpitaux d’Afrique, de l’Océan indien et des Caraïbes (RESHAOC).

Les travaux ont été lancés, mardi 24 octobre 2023 à Cotonou, par le ministre de la santé Pr Benjamin Hounkpatin. C’est en présence du Représentant Résident de l’OMS, Dr Kouamé Jean Konam, de l’Ambassadeur de France près le Bénin, Son Excellence Marc Vizy et de la présidente en exercice du RESHAOC, Kebe Khadidiatou Sarr.

« L’assurance-vie des équipements reste une préoccupation, un défi majeur qui passe forcément par la gestion de la maintenance des équipements dans nos hôpitaux. Ce problème a fait l’objet de profondes réflexions dans notre pays qui ont débouché sur les réformes opérées dans ce secteur en juillet 2023 avec la création d’une nouvelle agence dont la mission exclusive est axée sur la maintenance hospitalière », a indiqué le ministre béninois de la santé.

Les travaux prennent fin jeudi 26 octobre 2023.

