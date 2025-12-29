lundi, 29 décembre 2025 -

Elections générales de 2026

La formation des délégués de la Cour constitutionnelle démarre ce lundi




Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier 2026, la Cour constitutionnelle forme ses délégués en charge de l’observation de ces élections dans les arrondissements, les communes et au niveau départemental. La session de formation selon une programmation de la Haute juridiction, démarre ce lundi 29 décembre 2025.
Les candidats aux postes de délégués de la Cour dans les arrondissements, les communes et les départements peuvent consulter la liste des personnes retenues sur le site https://courconstitutionnelle.bj, ou dans les mairies.

Ci-dessous la programmation des sessions de formation

29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




