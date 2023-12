"Triomphe du Pardon” de Firmin Tape est une œuvre littéraire captivante qui explore profondément la complexité des relations humaines, le pouvoir transformateur du pardon, et l’influence incontournable des traditions africaines dans le tissu de la vie quotidienne. Nous allons l’explorer en mettant un accent particulier sur certaines thématiques qui sont cachées derrière le récit éloquent de l’auteur dans ce roman. Nous allons donc nous fixer sur la force de la parole, le poids des traditions africaines dans le vécu quotidien des hommes et enfin l’incarnation de la sagesse par des enfants peu ordinaires qui, des fois, transcendent certaines réalités de la vie.

La force de la parole, ou le verbe sacré

L’une des forces les plus remarquables de ce roman réside dans la puissance de la parole. L’auteur, avec une maîtrise narrative exceptionnelle, donne vie à ses personnages à travers des dialogues poignants et des monologues introspectifs. ‘’A la bouche paternelle de continuer ses oraisons : Mes ancêtres, recevez mes prières. J’ai comme projet d’avoir un petit-fils avant de vous rejoindre, comme c’est prévu par la tradition. Veuillez lutter contre tous les esprits qui seront contre mon souhait.”, (page 10). Ceci est une prière que le vieux Adji adresse à ses aïeux. La parole devient le véhicule à travers lequel les émotions, les conflits et les réflexions profondes s’expriment. Ainsi, Abla était loin de savoir que sa parole ‘’Et si Dieu faisait de moi la belle-fille de cet homme généreux ?’’ deviendrait réalité quand elle l’exprimait en guise de reconnaissance au père de son présumé ennemi Gbegnon. La richesse de la langue utilisée par Firmin Tape transcende le simple récit pour devenir un moyen par lequel les personnages évoquent avec éloquence leurs expériences, leurs peines et leurs joies.

Au cœur de l’œuvre se trouve le thème central du pardon, illustré de manière magistrale par les personnages confrontés à des défis personnels et sociaux. Qui parle de pardon, parle d’offense, et l’offense n’est que la matérialisation de la parole. Adji a maudit son fils par le verbe. Adjo en a fait autant pour sa fille. Gbegnon et Abla ont à leur tour jeté le sort à leur jumeaux par la parole. La conséquence est immédiate.

L’intrigue explore comment le pardon, souvent perçu comme une faiblesse, émerge en réalité comme une force libératrice. L’auteur nous invite à réfléchir sur la nature humaine, la capacité de guérison de l’esprit, et la transformation profonde qui peut découler de la libération des fardeaux du ressentiment.

On peut alors dire qu’un des aspects les plus captivants de ce roman est la manière dont l’auteur dépeint la force de la parole. À travers des dialogues riches et évocateurs, Firmin Tape donne vie à ses personnages en leur permettant de s’exprimer avec une profondeur émotionnelle. Les mots deviennent des outils de guérison, de rédemption et de réconciliation

La tradition : source de conflit générationnel ?

L’ancrage profond dans les traditions africaines est une caractéristique marquante de ce roman. Firmin Tape tisse habilement des éléments de la culture africaine dans l’histoire, offrant aux lecteurs un aperçu riche et authentique de la vie quotidienne imprégnée de coutumes, de rituels et de croyances. Les valeurs de la communauté, de la famille et du respect des ancêtres sont magnifiquement représentées, créant un tableau vivant de la manière dont ces traditions continuent de façonner les perceptions et les actions des personnages. ‘’Mon fils, aucune passion ou aucun rêve n’est au dessus de la racine, car ils sont tous nourris par une racine’’, rappelle Adji son fils unique Gbegnon comme pour dire que nul ne se défaire de sa tradition.

Les traditions africaines, imprégnant chaque aspect du récit, jouent un rôle central dans la trame du roman. L’auteur explore la façon dont ces traditions, qu’elles soient rituelles, familiales ou communautaires, continuent de peser sur les choix et les actions des personnages. Le poids des coutumes, des ancêtres et de la vie en communauté est magnifiquement tissé dans l’intrigue, créant un tableau vivant de la vie quotidienne ancrée dans une riche histoire culturelle.

Le roman explore également les conflits entre les traditions anciennes et les influences modernes, offrant ainsi une réflexion nuancée sur l’évolution culturelle. Les personnages, pris entre le poids des attentes traditionnelles et le désir d’émancipation, incarnent les tensions dynamiques entre le passé et le présent.

La sagesse n’est pas toujours une question d’âge

Une autre dimension intéressante est la sagesse des enfants dans la résolution des problèmes d’adultes.’’Dans ce jeu, seuls les jumeaux (Nazaire et Césaire) avaient des décisions pratiques dont on pourrait espérer un résultat. En réalité, les jumeaux se sentaient bien innocents, mais ils étaient engagés à résoudre l’équation’’(page 118). L’auteur éclaire avec finesse la capacité intuitive des enfants à percevoir les dynamiques complexes des relations et à offrir des perspectives réfléchies. Les enfants, à travers leur innocence et leur compréhension naturelle des émotions, deviennent des médiateurs silencieux, apportant souvent des solutions simples et éclairantes à des conflits adultes.

Firmin Tape réussit à transcender les barrières culturelles en présentant une histoire qui, bien que profondément ancrée dans les traditions africaines, résonne de manière universelle. "Triomphe du Pardon" offre une exploration poignante de la complexité humaine, de la rédemption et de la manière dont les mots, prononcés avec sagesse, peuvent dénouer les nœuds les plus complexes de la vie.

En définitive, "Triomphe du Pardon" est une œuvre littéraire riche et profonde qui va au-delà des frontières culturelles. Firmin Tape offre aux lecteurs une immersion captivante dans la vie africaine contemporaine, tout en offrant une méditation universelle sur la force rédemptrice du pardon et la manière dont les traditions forgent notre compréhension du monde. Ce roman est une contribution significative à la littérature contemporaine et mérite une place de choix dans le panorama littéraire.

Cokou Romain AHLINVI, Critique

29 décembre 2023 par