La fondation Etisalat prime les écoliers de Danmè et de Sado

Une délégation de la fondation Etisalat Bénin conduite par sa secrétaire exécutive, Doloresse Chabikao, a primé ce mardi 17 novembre 2020, les meilleurs écoliers et doté les complexes scolaires de Danmè Tovioudji et de Sado en matériels didactiques, dans la commune d’Avrankou. Ce geste du réseau GSM Moov Bénin, qui a connu la présence des acteurs impliqués, entre dans le cadre d’un partenariat entre ledit réseau GSM et l’organisation non gouvernementale pour les actions, la mobilisation et l’unification des réintégrés (AMOUR) vise à promouvoir d’une part l’excellence en milieu scolaire et honorer d’autre part, les enseignants.

Des kits scolaires composés de sac d’écolier, des cahiers, de vrais dessinateurs, de stylos et autres fournitures scolaires, ont été offert à cette occasion, à une soixantaine d’écoliers constitués uniquement des deux premiers écoliers de chacune des classes des différents groupes du complexe scolaire de Danmè Tovioudji et de Sado.

Pour la secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin, Doloresse Chabikao, l’objectif premier de cette initiative est d’honorer les enseignants desdits complexes et de saluer leurs mérites. Souvent, souligne-t-elle, « nous allons dans les écoles et nous donnons aux enfants, et nous ne pensons pas aux enseignants qui font de nous ce que nous sommes ».

« Si nous sommes là aujourd’hui c’est grâce aux enseignants », a précisé la secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin avant de notifier qu’à part cet honneur, sa fondation a récompensé les deux meilleurs de chaque classe en vue de promouvoir l’excellence en milieu scolaire dans la commune d’Avrankou.

Une initiative qu’ont saluée responsables d’associations, directeurs d’écoles, enseignants et les apprenants bénéficiaire.

« Ce jour est un jour mémorable pour nous, enseignants du complexe scolaire de Danmè Tovioudji. Nous saluons et remercions la fondation Etisalat pour son initiative », a laissé entendre le directeur de l’école primaire publique groupe B du complexe scolaire de Danmè Tovioudji, Sylvain Wachinou avant de dire au nom de ses pairs, la gratitude des enseignants aux responsables de la fondation Etisalat Bénin pour le choix porté sur leur école.

Abordant dans le même sens, le président de l’association pour la concorde, l’entraide, la solidarité et les initiatives d’orientation nouvelle, Ascension Gbènoukpo Houndogandji a dit sa reconnaissance à la fondation Etisalat Bénin pour la prise en compte de sa doléance et les différentes actions qu’elle mène pour l’amélioration des conditions des acteurs du système éducatif d’une part et pour la promotion de l’excellence d’autre part.

Les représentants des apprenants, Paul Kpoviéssi et Vourède Yaocha ont pour leur part, promis faire un bon usage des kits reçus et rassuré de travailler davantage afin de mériter la confiance des donateurs. Aussi, ont-ils plaidé pour la construction de modules de salle de classe et de clôtures pour leurs écoles.

Rappelons que les responsables de la fondation Etisalat Bénin ont saisi l’occasion pour rendre hommage à Parfait Finagnon Fassinou le héros qui a fait découvrir le village Sado dans la commune d’Avrankou à travers « Les Aventures de Finagnon ».

En images la cérémonie de remise des lots



17 novembre 2020 par