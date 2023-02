La fintech Paycode reçoit sa 4ème distinction en 10 mois

Paycode (https://Paycode.com), une fintech spécialisée dans l’identité biométrique et les paiements numériques, a été sélectionnée comme l’un des 4 finalistes de la Fintech Innovation Challenge de Women’s World Banking et concourra en direct lors du sommet Making Finance Work for Women de 2023 à Mumbai en mai. Sélectionnée parmi 98 candidats hautement qualifiés dans 34 pays, Paycode a été jugée sur la base de critères rigoureux par un comité consultatif d’experts qui a évalué plusieurs facteurs, notamment l’innovation de produit, l’intégration des femmes, la viabilité financière, le potentiel d’expansion, l’expérience de l’équipe et la diversité.

Parlant du Challenge, Marina Dimova, responsable mondiale du secteur financier et de la défense des réseaux pour Women’s World Banking, a déclaré : « Les fondateurs de Fintech développent de nouvelles solutions lorsqu’ils constatent un besoin non satisfait ou une communauté mal desservie, et les femmes à faibles revenus sont absolument une communauté mal desservie. En faisant appel aux innovateurs fintech du monde entier et en les invitant à présenter leurs meilleures idées lors du Fintech Innovation Challenge, nous voulons faire progresser l’inclusion financière des femmes et augmenter la croissance. Nous sommes impatients de voir nos finalistes présenter leurs solutions passionnantes en direct en Inde en mai prochain, ce qui nous rapprochera de la réalisation d’une économie inclusive pour tous. »

L’annonce s’appuie sur la série de victoires de Paycode qui a commencé en mai 2022 au Mozambique après avoir remporté le prix Mondato (https://apo-opa.info/3Xyf6Ob) pour l’innovation dans la finance numérique. Ce prix a été suivi par le prix Pay360 (https://apo-opa.info/3I4ys7w) de la Payments Association basée au Royaume-Uni (sponsorisé par Mastercard), où Paycode a remporté le prix de la meilleure initiative de paiement pour l’inclusion financière. Paycode a ensuite remporté la 2ème place lors de l’Ecobank Fintech Challenge (https://EcobankFintechChallenge.com) en octobre 2022 au Togo et a été classée parmi les 10 premiers demi-finalistes de la Fintech Innovation Challenge (https://apo-opa.info/3ly9I02) de Women’s World Banking en décembre.

Le thème commun à toutes les compétitions était le besoin de solutions d’inclusion financière solides au service des personnes vivant dans les zones rurales reculées. Rien qu’en Afrique, près d’un milliard de personnes ne peuvent accéder aux services financiers de base en raison de l’absence d’identité, du manque de connectivité et de frais élevés. La solution d’identité biométrique et de paiements numériques de Paycode fonctionne hors ligne en temps réel, ce qui permet de surmonter ces obstacles à l’inclusion financière.

Gabe Ruhan, PDG de Paycode, a déclaré : « Paycode est ravi d’être finaliste de la Fintech Innovation Challenge de Women’s World Banking et nous avons hâte de présenter notre solution aux juges lors du sommet Making Finance Work for Women à Mumbai plus tard dans l’année. Nous sommes fiers d’être reconnus comme une fintech de premier plan en Afrique, et nous sommes impatients de nous appuyer sur notre succès pour favoriser l’inclusion financière de millions de personnes grâce à notre solution d’identité numérique et de paiement de classe mondiale. »

À propos de Paycode :

Paycode fournit une technologie de paiement sécurisée de bout en bout qui facilite l’envoi et la réception d’argent. Sa solution de paiement leader sur le marché, EDAPT, fonctionne pour tout le monde, partout, en utilisant une technologie conçue sur mesure pour la sécurité, l’identification biométrique, la vérification et l’authentification, la prévention des fraudes, l’agent bancaire, les transactions hors ligne en temps réel, les données de connaissance du client (KYC) et la monnaie numérique. La mission de Paycode est de donner une identité biométrique et un accès abordable aux services financiers de base aux personnes non bancarisées et mal desservies en Afrique et au-delà. https://Paycode.com/

À propos de la Fintech Innovation Challenge 2023 de Women’s World Banking :

Women’s World Banking conçoit et investit dans des solutions financières, des institutions et des environnements politiques dans les marchés émergents afin de créer une plus grande stabilité économique et prospérité pour les femmes, leurs familles et leurs communautés. Grâce à un réseau mondial de 61 prestataires de services financiers dans 34 pays, servant plus de 136 millions de femmes clientes, Women’s World Banking a un impact à travers ses solutions évolutives et axées sur le marché, à son fonds d’investissement privé axé sur le genre et à ses programmes de leadership et de diversité.

Les finalistes de la Fintech Innovation Challenge de Women’s World Banking participeront à un concours de présentation en personne lors du sommet mondial biannuel de Women’s World Banking qui se tiendra en 2023 et bénéficieront d’une procédure accélérée pour participer au Women’s Economic Empowerment Accelerator, mis en place par le Miller Center for Social Entrepreneurship de l’université de Santa Clara. Ils recevront également des conseils sur la présentation de leur projet et une consultation sur la conception UX. Le gagnant du grand prix aura accès aux principaux événements fintech de 2023, tels que le Point Zero Forum, Elevandi Connects et le Singapore FinTech Festival, et sera invité à intervenir lors d’un événement de la Women’s World Banking intitulé Making Finance Work for Women.

Ce Challenge, qui en est à sa quatrième édition, est la seule compétition centrée sur les femmes pour les fintechs en phase de développement. Il fournit une plateforme permettant aux fintechs de mieux travailler afin de relever les défis persistants qui minent le marché des femmes à faibles revenus.

Les billets pour assister à la Fintech Innovation Challenge lors de la conférence Making Finance Work for Women de 2023 à Mumbai sont disponibles https://apo-opa.info/3S3WQeq.

16 février 2023 par