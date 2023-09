La fièvre Lassa refait surface à Parakou, un décès enregistré

La commune de Parakou dans le département du Borgou fait face à une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa. 06 cas positifs ont été détectés à l’hôpital de Boko, avec un décès.

La fièvre hémorragique à virus Lassa refait surface dans le Borgou. Un malade est passé de vie à trépas sur un total de 06 cas détectés. Les autorités sanitaires de la région, et le personnel soignant, s’activent pour une bonne prise en charge des patients pour d’éviter la propagation de la maladie.

Selon l’information rapportée par nos sources, les cas positifs de fièvre Lassa ont été signalés à l’hôpital de Boko ; et les malades référés dans des hôpitaux de Parakou, Natitingou et de Cotonou.

F. A. A.

