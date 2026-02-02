La ferme Pintabel forme à l’élevage amélioré des volailles locales à Matéri et Boukoumbé

‎Des éleveurs et porteurs de projets avicoles des communes de Matéri et Boukoumbé ont bénéficié d’une série de formations pratiques sur l’élevage amélioré des volailles locales, destinées à renforcer leurs compétences et à améliorer durablement leur production.

‎La troisième édition des formations pratiques sur l’élevage amélioré des volailles locales, s’est déroulée le dimanche 25 janvier 2026 à Matéri. Une cinquantaine de participants, hommes et femmes, ont pris part à cette session déroulée au complexe scolaire Bethel des Assemblées de Dieu.

‎La formation organisée dans le cadre d’un partenariat entre la radio communautaire NAANE FM et la ferme Pintabel, a pour ambition de professionnaliser l’élevage des volailles locales au sein des communautés rurales.

‎Représentant le directeur de NAANE FM, Médard Chabi a souligné que ces formations traduisent sur le terrain l’intérêt suscité par les émissions agricoles diffusées à la radio, en offrant aux populations des compétences concrètes et directement applicables.

‎Les participants ont été formés sur plusieurs modules clés, notamment la fabrication de couveuses artisanales, fonctionnant à l’énergie solaire ou électrique, la maîtrise des paramètres de la couvaison artificielle, le démarrage et l’élevage des poussins afin de réduire les pertes, ainsi que la construction de cages d’engraissement adaptées.

‎Selon Machoud Mama, formateur et promoteur de la ferme Pintabel, l’objectif est de permettre aux éleveurs de poulets locaux, pintades et dindons de transformer cette activité en une véritable source de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles.

‎Porte-parole des participants, Gourou Sabi Toko a salué la richesse des enseignements reçus, affirmant que les bénéficiaires repartent avec des connaissances pratiques sur la fabrication des équipements, l’alimentation des volailles et l’organisation des poulaillers.

‎Après Matéri, les éleveurs de Boukombé ont été outillés aux techniques d’élevage amélioré des volailles locales. À travers ces sessions, les organisateurs entendent contribuer à l’amélioration de la productivité avicole et au renforcement de l’autonomie économique des ménages.

