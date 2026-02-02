lundi, 2 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Aviculture au Bénin

La ferme Pintabel forme à l’élevage amélioré des volailles locales à Matéri et Boukoumbé




‎Des éleveurs et porteurs de projets avicoles des communes de Matéri et Boukoumbé ont bénéficié d’une série de formations pratiques sur l’élevage amélioré des volailles locales, destinées à renforcer leurs compétences et à améliorer durablement leur production.

‎La troisième édition des formations pratiques sur l’élevage amélioré des volailles locales, s’est déroulée le dimanche 25 janvier 2026 à Matéri. Une cinquantaine de participants, hommes et femmes, ont pris part à cette session déroulée au complexe scolaire Bethel des Assemblées de Dieu.

‎La formation organisée dans le cadre d’un partenariat entre la radio communautaire NAANE FM et la ferme Pintabel, a pour ambition de professionnaliser l’élevage des volailles locales au sein des communautés rurales.
‎Représentant le directeur de NAANE FM, Médard Chabi a souligné que ces formations traduisent sur le terrain l’intérêt suscité par les émissions agricoles diffusées à la radio, en offrant aux populations des compétences concrètes et directement applicables.

‎Les participants ont été formés sur plusieurs modules clés, notamment la fabrication de couveuses artisanales, fonctionnant à l’énergie solaire ou électrique, la maîtrise des paramètres de la couvaison artificielle, le démarrage et l’élevage des poussins afin de réduire les pertes, ainsi que la construction de cages d’engraissement adaptées.

‎Selon Machoud Mama, formateur et promoteur de la ferme Pintabel, l’objectif est de permettre aux éleveurs de poulets locaux, pintades et dindons de transformer cette activité en une véritable source de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles.

‎Porte-parole des participants, Gourou Sabi Toko a salué la richesse des enseignements reçus, affirmant que les bénéficiaires repartent avec des connaissances pratiques sur la fabrication des équipements, l’alimentation des volailles et l’organisation des poulaillers.

‎Après Matéri, les éleveurs de Boukombé ont été outillés aux techniques d’élevage amélioré des volailles locales. À travers ces sessions, les organisateurs entendent contribuer à l’amélioration de la productivité avicole et au renforcement de l’autonomie économique des ménages.

2 février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah




