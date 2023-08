Le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida a reçu à son cabinet dans l’après-midi du lundi 20 août 2023, une délégation de la famille GBETOENONMON. Cette collectivité du 1er arrondissement de la ville carrefour est allée exprimer sa gratitude à l’autorité communale pour ses nombreuses actions de développement de la commune.

La famille GBETOENONMON au cabinet du maire Rufino d’Almeida ce lundi 20 août 2023. La délégation composée de sages est allée témoigner sa gratitude au maire pour ses actions de développement ces trois dernières années dans la commune.

Les sages de cette famille ont salué l’option de gouvernance, qui pour eux, place au premier plan, les investissements au détriment du fonctionnement dans les exercices budgétaires du maire depuis son avènement.

Les ouvertures de voies qui ont favorisé l’extension des réseaux SBEE et de la SONEB, et le projet PPAB de l’ONU Habitat, qui a facilité le raccordement de la SONEB à moitié prix, et plusieurs autres actions ont été saluées au cours de l’audience.

Point besoin de remercier selon Rufino d’Almeida qui ne fait qu’accomplir la volonté de ses mandants. « Je ne fais que ce pour quoi vous m’avez élu. Nous avons fait l’option de développer Bohicon quoiqu’il arrive, et avec votre soutien, nous y parviendrons », a déclaré le maire.

22 août 2023 par ,