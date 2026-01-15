jeudi, 15 janvier 2026 -

La distribution des factures d’enlèvement de déchets démarre le 19 jan 2026




La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe les
populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji que la distribution des factures relatives à la redevance d’enlèvement des déchets au titre de l’année 2026, démarre le lundi 19 janvier 2026.
Des agents mandatés par la SGDS SA, en collaboration avec les élus locaux, passeront de porte en porte pour remettre les factures aux occupants des ménages.
Ils pourront également collecter, si nécessaire, des informations complémentaires pour faciliter le bon suivi de cette opération.
La SGDS SA compte sur la coopération de tous pour un bon déroulement de cette opération et remercie par avance les populations pour leur engagement en faveur de la propreté des villes et d’un cadre de vie sain.
www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




