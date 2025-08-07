La distribution des attestations de BAC 2025 démarre samedi

Les candidats admis à l’examen du Baccalauréat session de juin 2025, pourront retirer leurs attestations de succès. L’opération de distribution démarre samedi 9 août prochain sur toute l’étendue du territoire national.

Du 9 août au 14 septembre 2025, les candidats admis au Bac pourront retirer leurs attestations. Selon un communiqué de l’office du Baccalauréat, ils devront se munir d’une photocopie simple du relevé de notes ; de la pièce d’identité en cours de validité (CNI, CIP ou passeport) ; et de l’original de la quittance des frais d’attestation (5 000 FCFA).

Selon la programmation établie, les candidats des départements de l’Alibori, de la Donga et du Couffo pourront retirer leur attestation à tout moment durant cette période, sans contrainte de date.

Lieux de retrait par département

– Alibori : CEG 1 Kandi

– Atacora : Lycée des Jeunes Filles de Natitingou

– Atlantique : CEG 1 Abomey-Calavi

– Borgou : Lycée Mathieu Bouké de Parakou

– Collines : CEG 2 Dassa-Zoumè

– Couffo : CEG 1 Aplahoué

– Donga : CEG 1 Djougou

– Littoral : CEG Sainte Rita

– Mono : CEG 1 Lokossa

– Ouémé : Lycée Béhanzin de Porto-Novo

– Plateau : CEG 1 Pobè

– Zou : Lycée Technique de Bohicon.

F. A. A.

7 août 2025 par ,