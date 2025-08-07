vendredi, 8 août 2025 -

Office du Baccalauréat

La distribution des attestations de BAC 2025 démarre samedi




Les candidats admis à l’examen du Baccalauréat session de juin 2025, pourront retirer leurs attestations de succès. L’opération de distribution démarre samedi 9 août prochain sur toute l’étendue du territoire national.

Du 9 août au 14 septembre 2025, les candidats admis au Bac pourront retirer leurs attestations. Selon un communiqué de l’office du Baccalauréat, ils devront se munir d’une photocopie simple du relevé de notes ; de la pièce d’identité en cours de validité (CNI, CIP ou passeport) ; et de l’original de la quittance des frais d’attestation (5 000 FCFA).
Selon la programmation établie, les candidats des départements de l’Alibori, de la Donga et du Couffo pourront retirer leur attestation à tout moment durant cette période, sans contrainte de date.

Lieux de retrait par département
 Alibori : CEG 1 Kandi
 Atacora : Lycée des Jeunes Filles de Natitingou
 Atlantique : CEG 1 Abomey-Calavi
 Borgou : Lycée Mathieu Bouké de Parakou
 Collines : CEG 2 Dassa-Zoumè
 Couffo : CEG 1 Aplahoué
 Donga : CEG 1 Djougou
 Littoral : CEG Sainte Rita
 Mono : CEG 1 Lokossa
 Ouémé : Lycée Béhanzin de Porto-Novo
 Plateau : CEG 1 Pobè
 Zou : Lycée Technique de Bohicon.

F. A. A.

7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




